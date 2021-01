'Mujer' arolla sin problemas a 'Love is in the air' y duplica su audiencia

Por primera vez en la historia de la televisión española, dos ficciones turcas se enfrentaban en el prime time: el drama de Antena 3, Mujer, y la comedia romántica de Telecinco, Love is in the air.

Teniendo en cuenta los antecedentes y las audiencias previas de ambos seriales, todo hacía indicar que la serie de Atresmedia no iba a tener problemas para batir a su rival.

Pero, además, se encontraron con un factor externo: la prolongación del partido de dieciseisavos de final de Copa del Rey entre el Alcoyano y el Real Madrid que emitía Telecinco que se extendió hasta las 23:30 horas.

Esto hacía que Mujer tuviera que competir contra el fútbol en su primer tramo -comienza a las 22:50 horas- y el estreno de los nuevos capítulos de Love is in the air se retrasaran media hora.

La prórroga del partido se disparó a un 20,7% de share y 3.447.000 espectadores, según datos de Kantar. Sin embargo, fue insuficiente para hacer bajar a Mujer, que apenas perdió espectadores respecto a las emisiones del lunes y el martes (2.261.000 espectadores) y consiguió mejorar su cuota (20,3%) al alargar su emisión hasta la 01:30 horas.



La emisión de #Mujer20Ene de @antena3com firma el 20.3% de share y 2.261.000 espectadores de audiencia media.



Un total de 4.306.000 personas vieron en algún momento la serie, la fidelidad es del 52.5%.#Audiencias pic.twitter.com/qTN4wVWtK2 — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 21, 2021

Aplastó así a Love is in the air, la comedia romántica turca por la que está apostando fuertemente Telecinco durante las últimas semanas. La ficción cayó a 934.000 espectadores, pero batió su récord en cuota (12,3%) al alargar su emisión hasta las 02:15 horas.

En estricta franja de competencia, de 23:31 a 01:30 horas, la ficción de Antena 3 anotó un 23,1% de cuota y 2.224.000 espectadores por el 10,6% y 1.018.000 espectadores de su rival.

A pesar de ello, Mediaset España anunció hace unos días que seguirá apostando por esta serie en su access prime time y el próximo lunes emitirá un nuevo capítulo como telonero de El Debate de las Tentaciones.

Asimismo, también parece que se emitirá en el access prime time en la noche del martes, como telonera de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Nada se sabe sobre su emisión en la noche del miércoles y se lo tocaría volver a competir contra Mujer.