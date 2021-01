Telecinco dedicará la noche del miércoles a nuevos capítulos de 'Love is in the air'

Selin encuentra el contrato de Serkan y Eda, en el capítulo 13 de 'Love is in the air'

Noticias relacionadas Antena 3 emitirá un nuevo capítulo de 'Mujer' el próximo miércoles 27

De nada parece que ha servido que Love is in the air cayera en audiencia el pasado miércoles por debajo del millón de espectadores y fuera aplastada en audiencias por Mujer hasta el punto de duplicar sus datos.

Y es que Telecinco seguirá apostando fuertemente esta semana por la comedia romántica turca y este miércoles volverá a dedicarle su prime time -a partir de las 22:45 horas- emitiendo nuevos episodios tras el partido de fútbol entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona.

Volverá a enfrentarse así a Mujer, ya que Antena 3 también ha anunciado que triplicará una semana más su serie estrella y este miércoles emitirá un nuevo episodio.

Se desconoce, eso sí, si la cadena de Atresmedia emitirá un capítulo completo, como hizo hace siete días, o si por el contrario continuará con su estrategia de dividir los capítulos en dos.

No obstante, teniendo en cuenta lo disputado que está el mes de enero, todo hace indicar que Antena 3 apostará por emitir el capítulo 45 completo y así cuadrar su emisión de cara a la siguiente semana. Es decir, que el lunes 1 de febrero pudiera emitir la primera parte del capítulo 46.

Sorprende, sin embargo, la decisión de Telecinco de apostar por Love is in the air en la noche del miércoles teniendo en cuenta sus últimos movimientos para intentar ganar el mes de enero.

No obstante, en Mediaset España confían en que el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona les pueda proporcionar un buen dato de audiencia.

Qué pasa esta semana en 'Love is in the air'

Después del irrespetuoso corte del pasado miércoles, cuando Telecinco cortó el capítulo 13 de Love is in the air a la mitad, este lunes le tocará emitir el metraje restante.

En lo emitido hasta ahora, los invitados a la cena con Selin se quedaban de piedra cuando Selin encontraba entre los papeles de Serkan, el contrato de compromiso de la pareja.

Ya en el capítulo 14, el dueño de Kaan Karadag, el mayor enemigo de Serkan, negociará con una importante periodista la filtración a la prensa del contrato de matrimonio de Serkan con Eda.