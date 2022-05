La hija de José Luis Losa desvela las duras palabras que le dijo su padre tras quedarse viudo

La muerte de José Luis Losa, finalista de MasterChef 4 y ganador de Supervivientes 2017, ha conmocionado a sus familiares, amigos y seguidores. El albaceteño falleció este sábado en su casa de Munera, apenas dos meses después de que su mujer muriera a causa de un infarto. Este domingo su hija, Inmaculada, ha interrumpido su duelo para intervenir en Viva la vida y agradecer el cariño recibido.

Inmaculada ha confesado que la muerte de su padre ha sido igual de inesperada que la de su madre: "No nos esperábamos la muerte de mi madre porque era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos".

"Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual. Yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamaba y me decía 'no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras", ha recordado con cariño.

Visiblemente emocionada, la hija de José Luis ha revelado las duras palabras que su padre le dijo tras el repentino fallecimiento de su madre. "Inma, se ha muerto tu madre, pero a mí se me ha ido mi vida".

Tal era el amor que José Luis y su esposa se profesaban, que el único consuelo de Inmaculada es pensar que sus padres han vuelto a reunirse: "Antes me he ido a casa a descansar un poco y justo he puesto Telecinco, estabais hablando de la historia de mis padres y nos hemos puesto todos a llorar porque al menos ya están juntos otra vez, ya se están reencontrando estén donde estén", ha comentado en el programa de Emma García.

Su madre, destrozada

La madre de José Luis Losa también intervino en 'Viva la vida'. Mediaset

Luisa, madre de José Luis Losa, también ha intervenido en Viva la vida para expresar su agradecimiento por el apoyo recibido, sin poder ocultar el dolor por la pérdida de su hijo. "Aquí estoy con toda mi familia, que han venido todos, y todo el pueblo que nos quiere mucho, estamos mal porque esto es una cosa muy mala y no sé ni cómo vamos a salir de esta", ha lamentado.

"Nos ha afectado tantísimo, yo no me creo que le haya pasado esto a alguien como mi hijo José Luis, tan trabajador, tan bueno...", proseguía la madre del exsuperviviente, que asegura que Losa no pudo superar la muerte de su mujer. "Mi hijo estaba muy solo, él me lo decía, nos ha dado un palo y estamos destrozados", concluye Luisa emocionada.

