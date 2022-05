Jorge Javier Vázquez reprende a Rubén Sánchez Montesinos por su trato al equipo de 'Supervivientes'

El deportista Rubén Sánchez Montesinos se convertía la pasada semana en el primer concursante expulsado de Supervivientes, convirtiéndose en el nuevo 'parásito' de la edición, tal y como bautizan a los expulsados, y retirándose a vivir a otra playa totalmente solo.

Pero parece que el hecho de no estar rodeado de sus compañeros no le está sentando nada bien a la pareja de Enrique del Pozo. En la noche de ayer, Supervivientes: Tierra de Nadie mostraba unas imágenes en las que el culturista cargaba contra el equipo del programa, complicando el trabajo de los cámaras y dirigiéndose a ellos con malas formas. "¿No ves que me hace contraluz, que no veo? Déjame, tío, no estoy para tonterías", comentaba en una de las imágenes.

Sin duda, una actitud que no ha gustado nada al presentador de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez, que no ha dudado en conectar en directo con Montesinos para afearle su conducta. "¿Crees que estás siendo agradable con el equipo y estás facilitando la tarea de la gente que está allí trabajando?", preguntaba el de Badalona.

A lo que el deportista respondía que ha tenido "días muy malos" y que es consciente de que lo ha pagado con los trabajadores del reality de supervivencia. "Reconozco que ha habido momentos en los que he estado tenso, ellos lo saben y les he pedido disculpas. La soledad me ha jugado malas pasadas. Les he pedido disculpas porque en algún momento la situación me ha podido".

"Has sido un poco insoportable. No tienes que impedir que te graben y no les tires agua", le pedía el presentador. Pero parece que tapar las cámaras con su chubasquero no es el único impedimento que ha puesto el deportista para que los cámaras puedan tomar imágenes, y es que con total consciencia, se quita el bañador para meterse en el agua, para que así no le puedan filmar.

"Rubén te quedas en pelotas de manera deliberada para que no te graben. Por mucho que seas nudista, no estás en tu sitio de vacaciones", añadía el presentador desde las instalaciones de Telecinco.

.@jjaviervazquez: "Entiendo que la cabeza te puede jugar malas pasadas pero no impidas al equipo que te grabe"



🌴 #SVGala3

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/9RaXKhNGo7 — Supervivientes (@Supervivientes) May 5, 2022

Finalmente, desde la dirección del reality han tomado la decisión de cederle unas gafas para pescar y así facilitarle la convivencia a solas. "Te regalamos unas gafas para pescar, para que dejes de molestar al equipo de Honduras. No lo hacemos por ti, lo hacemos por nosotros".

[Más información: La cara y la cruz de 'Supervivientes': da un respiro al prime time con peores datos que en 2021]

Sigue los temas que te interesan