Alejandro Nieto, el perfil machista al que ‘Supervivientes’ no debería seguir dando alas

Hace unos meses, cuando Alejandro Nieto participó en La isla de las tentaciones, en estas páginas advertimos que tenía un perfil machista de lo más tóxico, el cual había que desterrar de la televisión. “Tiene un discurso peligroso, que apela al amor para superar los desprecios, y un perfil al que sin duda habría que desterrar de la televisión”, escribíamos entonces, analizando todos los gestos que había tenido con su pareja, Tania Medina, a la que mintió de forma descarada para ponerla a prueba, y a la que insultaba abiertamente ante sus compañeros si veía algo que no le gustaba. “Puta niñata” o “nadie se la follaría como yo” son algunas de las lindezas que él soltaba sin cortapisas.

Telecinco, sin embargo, debió quedar muy contento con el desempeño de Alejandro y Tania, tanto como para ofrecerles ir a Supervivientes 2022, cómo no, en pareja; dan mucho juego cuando están juntos, sobre todo, por los miedos e inseguridades de él, y cómo los manifiesta a través de su pareja. No ha tardado mucho en saltar la liebre, como era de esperar.

La convivencia en Supervivientes es dura, el frío y el hambre apremia, y los sentimientos están a flor de piel. Una de las participantes, Marta Peñate, experta en agitar el avispero televisivo, soltó hace unos días a Alejandro que su chica se había visto con un conocido actor antes de viajar hasta Honduras para convertirse en robinsones, y eso provocó que el modelo gaditano estallase.

En estos momentos Alejandro y Tania viven separados por decisión de la audiencia, y por ello solo pueden hablar a través de un cañizo que los separa. Allí fue el antaño Míster España a pedir explicaciones a Tania, hecho una furia.

Tania lamentaba que su novio fuese a creer a cualquier persona de fuera antes que a ella misma, y Alejandro le daba la razón; según su punto de vista, Marta no tiene por qué mentir, así que Tania es culpable de “tontear”. Da igual lo que ella expresase, que estuviesen hablando de trabajo o de cualquier otro tema. Su ego, frágil, había quedado mancillado, y tenía que gritarlo a los cuatro vientos.

Alejandro no sabe mantener una relación de amor sana; vive en una perpetua tensión, le gustan los ajustes de cuentas. Proyecta ser una deidad a la que hay que rendir lealtad, fidelidad y amor incondicional, incluso cuando está cabreado y liándola parda, como le sucedió en Tentaciones.

Es un ejemplo de los que hay que evitar en la televisión, y choca mucho que Telecinco, que tanto ha alzado la voz ante el maltrato, no le pare los pies a este andaluz, sino todo lo contrario. Se lo lleva a los programas más vistos de su cadena. Con Alejandro parece que no hay intención de hacer pedagogía, sino dejarlo fluir, a ver hasta dónde es capaz de llegar.

Ha tenido que ser Kiko Matamoros quien le abra los ojos a Tania, preguntándole que qué hace con un hombre como ese. Es más, el colaborador de Sálvame sabe que Marta tiene otras informaciones en la recámara, y le advirtió a Tania que se adelantase y las revelase ella, para que Alejandro no vuelva a sentirse traicionado. Recordemos que, en La isla de las tentaciones, ella le dejó, por sus comportamientos machistas e incluso bifobos, pero al regresar a España arreglaron la relación y se dieron una nueva oportunidad.

Fuera de Honduras, el perfil que nos están pintando de Alejandro no está resultando mucho mejor. Aunque su madre está intentando lavar su imagen (como se esperaría de cualquier madre, ojo), su expareja es la que está abriendo el cajón de la basura y rociándolo por doquier. Recordemos que antes de entrar en Gran Hermano VIP Alejandro tuvo un hijo, el mismo por el que lloraba en el pasado en las redes sociales porque la madre no le dajaba verlo. Pues bien, esta chica, de nombre Míriam, ha proporcionado a Sálvame mensajes en los que él la culpa por haberse quedado embarazada y haberle endosado la responsabilidad de una paternidad no deseada. “Voy a vivir mi vida. No quise ser padre jamás, y menos contigo. Tú me lo impusiste y la responsabilidad me la echaste tú” es uno de los mensajes que Alejandro mandaba, tirando por el suelo esa imagen de padre coraje que a veces gusta vender. También ha narrado cómo Alejandro ha tenido comportamientos agresivos con ella. “Me ha dejado en evidencia en sitios públicos, se ha puesto con el coche en medio de la carretera para que no fuera a trabajar, me ha perseguido, me ha gritado, hasta darle un golpe a la puerta del coche”, contó en Sálvame.

Con semejante perfil, Alejandro debería ser el siguiente en abandonar Supervivientes. Telecinco se hará un bien a sí misma si sale expulsado, si así lo decide el público. Y de paso, nos permitirá conocer mejor a Tania, quien en solitario bien podría convertirse en una de las finalistas de la edición, o quién sabe si incluso en la ganadora.

[Más información: ‘Supervivientes’: Tensa discusión por celos entre Alejandro Nieto y su novia Tania Medina]

Sigue los temas que te interesan