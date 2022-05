‘Supervivientes’: Tensa discusión por celos entre Alejandro Nieto y su novia Tania Medina

Durante su paso por La isla de las tentaciones, el míster Alejandro Nieto fue señalado por sus comportamientos machistas y su manera de tratar a Tania Medina, su novia, modelo de profesión como él. Un noviazgo que sigue sin encaminarse hacia una relación sana, según lo que se pudo ver este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras.

El pasado jueves, Marta Peñate soltaba una bomba: antes de entrar en Supervivientes, Tania habría tenido un tonteo con otro chico, de profesión actor, y eso provocó que Alejandro fuese hasta la valla que separa las dos playas para pedir explicaciones. La canaria le quitó hierro al asunto, y explicó que no pasó nada y que solo hablaron de asuntos profesionales, pero para Alejandro aquello representaba una enorme deslealtad. “Me he tenido que enterar tres meses después por Marta”, se quejó el que también fuese concursante de Gran Hermano VIP.

Tania entonces se sentía decepcionado con su novio, por creer antes lo que le digan terceras personas que lo que ella le pueda explicar. “Si sigues así nunca vamos a ser un equipo”, le reprochó la canaria, mientras que él aseguraba que se creería lo que le dijesen porque “no tienen necesidad de inventarse las cosas”.

Marta Peñate recibió parte de las críticas por “cagarle la vida a los demás”, según Tania, pero el enfrentamiento entre los novios no paró ahí. “No puedo hablar con nadie, me da vergüenza como me estás hablando”, le decía ella. “Me haces pasar vergüenza delante de todo el país”, respondía él, en una situación que recordaba mucho a todo el control que él pretendía tener en La isla de las tentaciones, donde se inventaba situaciones solo para ver cómo su novia reaccionaba y así ponerla a prueba. “Yo no sé si te compensa estar en una relación así deberías planteártelo”, le aconsejó Kiko Matamoros a Tania. El colaborador de Sálvame, sin embargo, asegura que Marta no ha soltado todas las bombas que tiene sobre Tania, y por ello la modelo ha advertido a Alejandro para que esté prevenido.

El reencuentro entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Durante la emisión de Conexión Honduras también se pudo ver la sorpresa que le dio Marta López Álamo a su pareja, Kiko Matamoros. A modo de broma, el programa hizo creer a Kiko que viviría aislado en un pequeño trozo de tierra tras la votación de sus compañeros, y al volver a la Playa Fatal por sus cosas se reencontró con Marta, que salió de detrás de una palmera.

Ambos se dieron un emotivo abrazo y ella comenzó a llorar y le decía “te amo”. Tras una pregunta de Ion Aramendi, Kiko Matamoros aseguro que le encantaría “que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente, por eso no quiero decírselo en público, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí”. Tras un rato juntos, la pareja tuvo que despedirse, ya que Kiko se trasladaba a Playa Paraíso junto a Yulen, por decisión del público.

[Más información: ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ gana la noche del domingo e ‘Inocentes’ firma máximo anual]

Sigue los temas que te interesan