‘Supervivientes’: Charo Vega sufre un ataque de ansiedad al saber que se queda en el palafito

Este jueves volvía a emitirse una gala de Supervivientes 2022, en la que Kiko Matamoros resultó nominado tras pedirlo a sus compañeros. Juan Muñoz, Ainhoa Cantalapiedra y Alejandro Nieto le acompañan en la cuerda floja, y uno de ellos será el próximo en abandonar la competición oficial.

Por su parte, Charo Vega, excolaboradora de Sálvame y famosa por ser amiga de Lolita Flores, Carmina Ordóñez o Isabel Pantoja, fue la elegida por el público a través de sus votos para salir expulsada. Para ella, Supervivientes estaba siendo una aventura mucho más extrema de la que jamás se habría imaginado. Por ello, imaginó que su aventura en Honduras había acabado por completo, y que regresaría a España, desconociendo la existencia del palafito y del ‘parásito’.

Una vez que se le comunicó que tendría que quedarse junto a Rubén Sánchez Montesinos hasta el próximo domingo, cuando la audiencia elegiría entre ambos, a Charo se le vino el mundo encima. Estalló en llanto, y se negó a quedarse allí. “Yo no me quedo aquí, no puedo, palabra de honor. Ni tengo humor, ni ganas, me duele el alma. No, no quiero esto, por favor”, pedía Vega.

Su nieto Manuel, que ha sido una de las revelaciones del programa, le dio palabra de ánimos desde España para que aguantase unos días más. “Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto”, le pedía a su abuela. Para darle ánimos, Jorge Javier Vázquez le dijo que Manuel se lo estaba pasando muy bien en Madrid, y que hasta se había echado novio.

Sin embargo, Charo siguió muy afectada por no volver, y le dio un ataque de ansiedad. “¡Por Dios, que alguien me ayude! No puedo ni hablar, me ahogo. ¡Por favor!”, pedía con un gran sofoco. “¡Jorge, por favor! Me encuentro muy mal. ¡Qué mala estoy, Jorge!”, suplicaba, sin dejar de gritar “¡Me ahogo! ¡Me ahogo!”.

Por suerte, el programa reaccionó pronto, y le dieron la asistencia que Vega necesitaba. “El equipo médico está yendo para allá. Tranquila, que lo vamos a solucionar, el médico está llegando”, aseguró Jorge Javier Vázquez. Manuel, por su parte, no se preocupó demasiado: calificó de “un mero bajón” lo que le estaba sucediendo a su abuela, y aseguró que a Charo Vega a menudo le suceden episodios así.

AY POR FAVOR CHARO QUE LE DA ALGO JAJAJA #SVGala3 pic.twitter.com/Pelxm17nS6 — Diego 🧸 (@diegobferrandez) May 5, 2022

