La abuela de Chanel se emociona al recordar cómo fue la llamada con su nieta tras el Festival de Eurovisión

La actuación de Chanel Terrero daba un impresionante tercer puesto a España en el Festival de Eurovisión. Desde Olesa de Montserrat (Barcelona), localidad en la que creció la joven, más de mil vecinos se congregaron en el Teatre de la Passió de Olesa, entre ellos su abuela Leonor Bergé, que vivió con mucha emoción la actuación de la artista.

Y así lo ha recordado hoy en El Programa de Ana Rosa, donde también ha desvelado cómo fue esa primera llamada que mantuvo con su nieta nada más terminar la actuación, cuando Chanel llegó al camerino. "Esa llamada para mí fue... ¡No me hagas pensar! Me emociono porque me salió una cosa del corazón... no quiero decir más", explicaba a la reportera con la voz entrecortada y sin poder continuar. Esta llamada se producía tras las palabras de la representante española, que afirmó el pasado 14 de mayo que solo quería llamar a su abuela. "Estaba llorando y muy emocionada", añadía Leonor sobre el estado de Terrero.

"Sus padres estaban allí. Ella me quiere mucho, los abuelos no estábamos porque mi marido no está en condiciones de viajar. Se acordó de nosotros y quiso también saludarnos", continuaba Leonor.

Además, asegura que no puede estar más orgullosa de Chanel, sobre todo tras su maravillosa actuación en el Pala Olímpico de Turín. "Orgullosísima, feliz y contenta. Vale un montón el tercer puesto porque ha dejado España en un buen lugar, lo digo yo que soy su abuela. Para mí es toda una ganadora". Asimismo, explicaba que "ha ensayado muchísimo" la coreografía que interpretó en Italia, que "siempre" ha procurado hacerlo lo mejor posible.

Sin embargo, tanto Leonor Bergé como su familia solo esperan que la cantante vuelva a su localidad para poder acogerla con los brazos abiertos. "A ver si termina pronto y se puede venir aquí a relajarse".

Además, ha revelado cómo fue la infancia de la artista, donde cantar y bailar siempre fueron sus prioridades. "Desde pequeña ya tenía maneras, se montaba sus bailes y canciones y nos lo enseñaba como si fuera un teatro y teníamos que aplaudirla cuando acababa. Siempre ha querido cantar y bailar".

Asimismo, el programa de Telecinco volvía a conectar con Leonor minutos más tarde ya desde dentro de su casa, donde a las palabras anteriores, añadía que Chanel "nunca ha tirado la toalla" y jamás se ha planteado dejar su sueño.

