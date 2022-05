Chanel, a la conquista de Turín en Eurovisión: "Nuestra energía es de ir a ganar, el 'no' ya lo tenemos"

Chanel Terrero está a punto de vivir su gran momento en la final de Eurovisión 2022. La representante de España en el certamen europeo tratará de romper la mala racha de nuestro país en las últimas ediciones y conquistar al televoto y al público con una propuesta escénica más española que nunca.

Antes de entonar su SloMo ante Europa desde la ciudad italiana de Turín, la artista ha atendido durante unos minutos a BLUPER para confesar cómo está viviendo las horas previas a la prueba de fuego. "Estoy bien, estoy nerviosa pero poquito, lo justo, con ganas de que llegue ya el día", afirma.

La cantante asegura que tiene muchas ganas de sentir el calor del público, algo que ya hizo este viernes en el ensayo en el que ha votado el jurado profesional y que fue el preludio de lo que se vivirá en la final en directo: "Fue increíble, había un montón de banderas de España y la gente gritaba un montón", comenta emocionada.

Hasta en la emisión del fragmento de su ensayo, durante la gala de la segunda semifinal emitida este jueves, ya se pudo comprobar el fervor que está despertando la candidatura española este año. El estruendo del público eclipsó por momentos la perfección vocal que demuestra Chanel en su actuación.

Pero el optimismo generalizado en torno a su candidatura no está suponiendo una presión extra para la abanderada española. "Me lo estoy tomando como algo bonito, me hace ilusión vivir esto y me lo tomo como que no puedo bajar el nivel. Es un motor de activación".

Y es que la posición no es algo que le quite el sueño a Chanel Terrero, que por su profesión está acostumbrada a dar lo mejor de sí. No obstante, en su cabeza siempre hay un objetivo: "En nuestra energía vamos a ganar. El 'no' ya lo tenemos y vamos a por el 'sí'", apunta.

"Me he sentido muy acompañada, es imposible no hacer caso a esos comentarios tan bonitos que me llegan, pero estoy muy enfocada en trabajar, en ensayar para llevar lo mejor de mí", añade la representante, que asegura que para ella "ha sido muy importante el apoyo de la gente".

Sobre los problemas con el escenario y el polémico "sol cinético" de Turín, Chanel insiste en que este contratiempo no ha perjudicado a la propuesta española. "Llevamos el trabajo tan hecho que no nos ha afectado en nada. En el caso de que nos hubiera afectado, hubiera sido acción-reacción. Como ya dije un día: no necesitamos el sol para brillar", sentencia.

Así ven su candidatura

"Me ha recordado a Rosalía": así ven los españoles la candidatura de Chanel en Eurovisión Noé Guzmán

Para comprobar de primera mano cómo están recibiendo los españoles la candidatura de Chanel Terrero en Eurovisión 2022, BLUPER ha salido a la calle para testar la opinión de los ciudadanos.

Lo primero que se observa al hablar con los viandantes es que este año el festival está teniendo una repercusión inusitada en España, pues prácticamente todas las personas consultadas sabían quién va a representar a nuestro país en el certamen o habían escuchado su canción.

"Esperemos que no quede la última, la chica se merece quedar en buen puesto", afirma un señor que confía en que Chanel rompa la mala racha de los últimos años.

"Me encanta, es música que está muy en la onda", dice otra ciudadana. "Hubo cierta polémica, pero está muy bien que vaya ella porque se lo ha currado mucho y se lo merece", comenta una eurofán que siguió atentamente el Benidorm Fest y el camino posterior de Chanel hacia Eurovisión.

Otra joven compara a la representante de España con la mismísima Rosalía: "Lleva el folclore con el vestuario de torera y música moderna".

