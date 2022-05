Así ha sido la actuación de Chanel en la final de Eurovisión 2022

Turín acoge este sábado la final del Festival de Eurovisión en la que 25 países compiten para llevarse el micrófono de cristal. Chanel Terrero representa a España con el gran reto de romper la mala racha de los últimos años y conseguir una buena posición en la clasificación del certamen.

La abanderada española ha sido la décima participante en salir al escenario del Pala Olímpico para interpretar su tema, SloMo, un momento muy especial para todos los españoles, ya que tal y como han confirmado los expertos en el certamen y los eurofans, es muy probable que España consiga una de las mejores posiciones en la tabla. Por ello, todo apunta a que este minuto en la gala de hoy podría disparar las apuestas en favor de la representante patria.

Pero, además de este breve vídeo ante todos los espectadores europeos, la UER ha publicado esta noche los tres minutos completos de nuestra representante en el certamen. Así ha sido la impresionante actuación de Chanel Terrero en la gran final de la 66ª edición del Festival de Eurovisión.

Chanel Terrero ha cautivado a Europa con un espectacular número en el que ha vuelto a demostrar su impresionante técnica vocal sin parar de bailar en los tres minutos.

La representante de España ha cumplido con las expectativas y ha ofrecido un número a la altura de lo que se esperaba de España tras el éxito del Benidorm Fest. El excelente trabajo de la delegación española se ha reflejado en una candidatura cerrada desde el primer ensayo, perfeccionada al milímetro para brillar sobre el escenario del Pala Olímpico de Turín.

En BLUPER pudimos charlar este jueves con la protagonista en Turín sobre las sensaciones previas a la actuación. La cantante nos contó que "está nerviosa, pero lo justo" y con muchas ganas de que llegue la gran final del próximo sábado. Además, la joven confesó que se emocionó mucho al vivir su primer ensayo con público este jueves. "Necesitábamos ese calor. Había un montón de banderas de España".

Preguntada por si se siente presionada porque se haya creado una burbuja en torno a su candidatura como posible ganadora, la cantante cree que no está sintiendo presión "porque me lo estoy tomando como algo bonito. Me hace ilusión vivir esto así. Lo estoy tomando como que no puedo bajar el nivel. Es un motor de activación".

"No pienso mucho en la posición. Obviamente en nuestra energía está ganar. El no ya lo tenemos, pero vamos a por el sí. Lo que pase", comentaba la cantante catalano-cubana, que se ha sentido muy segura en Turín porque llevaba ya todo su trabajo "muy hecho".

[Más información: “No va a ganar, pero cuidado con ella”: así ven otros países las opciones de Chanel en Eurovisión]

Sigue los temas que te interesan