Final del festival de Eurovisión 2022, en directo: Chanel Terrero y 'SloMo' devuelven la ilusión

El azar determina en qué mitad de la final actúa cada país, mientras que el orden se decide en función del criterio de la organización para garantizar el ritmo televisivo y el espectáculo musical.

Los checos We Are Domi serán los encargados de abrir la gala con su electrónica propuesta, Lights Off, mientras que Estonia cerrará con la actuación del estonio Stefan y su canción Hope.

Chanel Terrero y SloMo saldrán al escenario del Pala Olímpico de Turín en la primera mitad de la gala, en décima posición, justo después de uno de los favoritos, Italia: Mahmood y Blanco con la balada Brividi.

Chanel Terrero en uno de sus ensayos en Turín.

