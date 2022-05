El voto popular da a Ucrania la victoria en Eurovisión y España termina en tercera posición

Ucrania ha cumplido con las expectativas y se ha proclamado vencedora de la 66ª edición del Festival de Eurovisión. Su candidatura, marcada desde el primer momento por la guerra que sufre el país, ha conquistado a Europa al convertirse en el símbolo de la resistencia a la invasión rusa.

El simbolismo de la participación ucraniana y la potencia de su propuesta, Stefania, ha dejado sin opciones al resto de favoritas, que han aplaudido la victoria de Kalush Orchestra al unísono.

Con esta victoria, Europa ha mostrado su apoyo sin fisuras a Ucrania y, aunque sólo se trate de una hazaña simbólica que no contribuirá a cambiar el complicado contexto sociopolítico del país, sí supone un importante mensaje para esta nación, tal y como ya ocurrió con el más que necesario veto a Rusia impuesto por la UER en el certamen europeo tras la invasión.

Los abanderados ucranianos se han ganado el micrófono de cristal con una propuesta que combina el sonido folk tradicional del país con los toques modernos del rap. Stefania, dedicada a la madre del líder de la banda, Oleh Psiuk, se ha reconvertido en un himno por la paz y ha llegado al corazón de los europeos, que con sus votos han elevado a Ucrania hasta lo más alto de la clasificación del certamen con 439 puntos después de que el jurado le otorgara 192, situándoles en la cuarta posición de su ranking.

España, por su parte, ha conseguido acabar con sus malos resultados de los últimos años y, a pesar de no cumplir con los pronósticos que apuntaban a una posible victoria, ha conquistado el mejor puesto para nuestro país desde 1995 con una tercera posición. Chanel Terrero ha cautivado a Europa con un espectacular número en el que ha vuelto a demostrar su impresionante técnica vocal sin parar de bailar en los tres minutos.

La abanderada española ha cumplido con las expectativas y ha ofrecido un número a la altura de lo que se esperaba de España tras el éxito del Benidorm Fest. El excelente trabajo de la delegación española se ha reflejado en una candidatura cerrada desde el primer ensayo, perfeccionada al milímetro para brillar sobre el escenario del Pala Olímpico de Turín.

Así ha sido la final de Eurovisión

La final de Eurovisión 2022 ha comenzado con la emocionante actuación de Laura Pausini, presentadora de la gala junto a Mika y Alessandro Cattelan, que ha sido la gran protagonista del arranque interpretando un medley de sus grandes éxitos en varios idiomas.

Tras el número de la italiana se ha producido la tradicional flag parade de los 25 finalistas, que este año ha quedado más deslucida de lo habitual debido al polémico 'sol cinético' que ha acabado convirtiéndose en el gran eclipse de esta edición del Festival.

Los checos We are Domi han sido los encargados de romper el hielo tras el desfile de banderas con su electrónica y movida propuesta, Lights Off. Tras ellos, el público ha seguido bailando con Rumanía, que este año ha optado por cantar en español para competir en el concurso. Así, todos los españoles presentes en las gradas -que no eran pocos- han entonado el Llámame de WRS mientras esperaban el gran momento de nuestra representante, Chanel Terrero.

España ha actuado en el décimo puesto, justo después de los anfitriones y antes de otra balada, la de Países Bajos. En el duodécimo lugar ha salido al escenario Ucrania, que partía como la gran favorita de las apuestas y, además de confirmarlo con su victoria, ha recibido el calor del público y de la organización en medio de la invasión rusa que sufre el país.

Maneskin, los ganadores de Eurovisión 2021, ha protagonizado el interval act de la final con una vibrante actuación en la que Damiano, Victoria, Ethan y Thomas se han reencontrado con el público eurovisivo un año después de su gesta.

Tras las 25 actuaciones que competían en la final ha sido el turno de Mika, que ha protagonizado un espectacular y colorido número repasando los hits que le han convertido en un fenómeno internacional de la música.

La gala se ha cerrado, como es tradición, con la actuación del ganador, que el año que viene ejercerá como anfitrión en una edición histórica que, por segundo año consecutivo, estará organizada por un miembro del Big Five.

