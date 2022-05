Quién es Sam Ryder, representante de Reino Unido en Eurovisión 2022 con 'Spaceman'

Eurovisión 2022 está viviendo este sábado 14 de mayo la gran final de su 66ª edición. Reino Unido se ha alzado como uno de los grandes favoritos a la victoria gracias a la brillante propuesta de su candidato, Sam Ryder, que ha cautivado con su espectacular directo sobre el escenario del Pala Olímpico de Turín interpretando su tema, Spaceman.

Sam Ryder es un cantante y compositor natural de Essex, Inglaterra. Saltó a la fama en durante el confinamiento del año 2020 gracias a TikTok, plataforma que este año patrocina el Festival de Eurovisión, donde publicaba versiones de canciones.

No obstante, la carrera musical de Ryder se remonta a mucho antes, en concreto al año 2009, cuando debutó como cantante y guitarrista en la banda The Morning After, con la que lanzó dos álbumes de estudio.

En 2012, se convirtió en el vocalista principal de la banda Blessed by a Broken Heart, pero se separaron un año después. El cantante pasó entonces a formar parte de la banda estadounidense Close Your Eyes, en la que estuvo hasta 2014.

En 2016 viajó a Nashville para grabar un álbum en solitario que, sin embargo, nunca llegó a salir al mercado.

El año pasado, tras firmar un contrato discográfico con Parlophone, Sam Ryder lanzó su EP debut, The Sun's Gonna Rise, con el que realizó su primera gira en solitario.

El abanderado británico ha brillado en el Festival de Eurovisión con una espectacular propuesta que resonaba entre las favoritas desde el momento de su lanzamiento. El artista ha interpretado su tema, Spaceman, sobre un escenario convertido en la plataforma de despegue de un cohete espacial. Y hasta el espacio ha llegado su prodigiosa voz, sus potentes agudos y su arrollador carisma.

Ryder se ha mostrado muy entusiasmado con su camino a Turín y se ha entregado al certamen europeo y a sus seguidores. "Habiendo sido fanático de Eurovisión desde que era un niño, me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de cantar en un evento junto a algunos de los creativos, artistas y compositores más talentosos de Europa", declaró a la BBC.

