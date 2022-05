¿En qué puesto canta España en Eurovisión 2022?: este es el orden de las actuaciones

Tras la celebración de la segunda semifinal de Eurovisión 2022 este jueves 12 de mayo, ya se conocen los 25 países que competirán el sábado, 14 de mayo, en la final del certamen europeo. Chanel Terrero representará a España sobre el escenario del Pala Olímpico de Turín y, tras tocarle por sorteo actuar en la primera mitad de la gala, ahora ya se sabe cuál será el puesto exacto en el que cante la abanderada española, así como el resto de participantes.

El azar determina en qué mitad de la final actúa cada país, mientras que el orden se decide en función del criterio de la organización para garantizar el ritmo televisivo y el espectáculo musical.

Los checos We Are Domi serán los encargados de abrir la gala con su electrónica propuesta, Lights Off, mientras que Estonia cerrará con la actuación del estonio Stefan y su canción Hope.

Chanel actuará en la décima posición. Gtres

Chanel Terrero, que tiene el gran reto de romper la mala racha de España durante los últimos años en el Festival, cantará su SloMo en la décima posición. Lo hará justo después de los anfitriones y candidatos a dar una nueva victoria a Italia: Mahmood y Blanco con la balada Brividi.

Después de la candidata española será el turno de Países Bajos con otro ritmo lento: De Diepte, que precederá a la aparición de la gran favorita de las apuestas para la victoria, Ucrania con el rap de toques folclóricos Stefania.

Este es el orden de actuación de los 25 países que actuarán en la final de Eurovisión 2022:

1. República Checa.

2. Rumanía.

3. Portugal.

4. Finlandia.

5. Suiza.

6. Francia.

7. Noruega.

8. Armenia.

9. Italia.

10. España.

11. Países Bajos.

12. Ucrania.

13. Alemania.

14. Lituania.

15. Azerbaiyán.

16. Bélgica.

17. Grecia.

18. Islandia.

19. Moldavia.

20. Suecia.

21. Australia.

22. Reino Unido.

23. Polonia.

24. Serbia.

25. Estonia.

[Más información: Así es la actuación de Chanel que podría darnos nuestro mejor puesto en Eurovisión en dos décadas]

Sigue los temas que te interesan