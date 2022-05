Segunda Semifinal de Eurovisión 2022, en directo | Chanel se presenta a Europa en Turín

"Le tengo más miedo a lo que venga después, porque aún no he pensado en ello", ha confesado Chanel en una entrevista a EFE, "muy enfocada" en la final de este sábado, para la que parte con su "SloMo" como quinta favorita al triunfo por parte de las casas de apuestas.



A poco más de 48 horas de ese momento, la representante de España se reconoce "Yo voy a por todas. Si no, no dedicaría tantas horas a esto. Pero tampoco me decepcionaría si no ganara, porque mi equipo y yo lo hemos dado todo por ese micrófono de cristal", afirma ante una posible victoria que los eurofanes han bautizado como "chanelazo".



¿Ha enamorado Chanel? "Yo hago las cosas no por el resultado, sino desde otro motor, que es la honestidad y la sinceridad. Hago las cosas por amor. Yo no hablo desde la cabeza y quizás por eso la gente ha empatizado", afirma "ilusionada" por la gran cantidad de mensajes positivos recibidos.



Su director de escena y coreógrafo, el estadounidense Kyle Hanagami, colaborador de estrellas como Jennifer López, ideó para la final una propuesta que, abanico en ristre, chaqueta torera y fanfarria de trompetas al inicio, estira el cliché de lo español. "Es muy inteligente, porque son tópicos llevados a una actuación de 2022", defiende la intérprete.