El tenso choque entre Daniel Guzmán y Cayetano Martínez de Irujo por la lucha de clases

El director de cine Daniel Guzmán y el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo han protagonizado un tenso enfrentamiento en la entrega de Encuentros Inesperados emitida este jueves en laSexta.

El programa de Mamen Mendizábal abordó la lucha de clases y, además de los dos invitados mencionados, también contó con la presencia del diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián y de la cómica Ana Morgade.

El jinete, hijo de la fallecida Cayetana de Alba, trataba de relatar su experiencia laboral, pero Daniel Guzmán interrumpía para hacer un irónico comentario: "Es que tu educación hace que desarrolles mucho los conceptos". "Porque tienes tiempo", añadía Rufián entre risas.

"Yo trabajo igual que tú o más, Gabriel. No insistas en que tenemos mucho tiempo libre", se defendía Cayetano. "Te está metiendo caña y yo te estoy defendiendo", contestaba entonces el político, señalando al cineasta y actor.

Más tarde, mientras Guzmán insistía con sorna en que la "formación" del jinete le hacía "desarrollar mejor los conceptos, con presentación, nudo y desenlace", Martínez de Irujo narraba que, cuando murió su madre, su hermano Carlos le invitó a marcharse del palacio. "Yo dejé mi carrera deportiva para llevar la casa de mi madre, os juro que cuando salí del palacio no tenía para pagar el colegio de mis hijos".

"Pues a uno público, ¿qué problema hay?", espetó el actor. Y añadió: "Eso es bonito, tienes que reinventarte". Esa nueva interrupción hizo estallar al hermano del actual duque de Alba, que se mostró visiblemente molesto: "¿Me dejas hablar, por favor?".

"No, no, no tengo educación, perdóname", le dijo Daniel Guzmán, a lo que Cayetano respondió: "La educación está en todos los barrios". "Eso no lo sabes", contraatacó el director con una sonrisa irónica.

