Carmen Lomana reconoce que hizo sexting: “Una foto sin sujetador y un pareo que tapaba el pubis”

Un jueves más, Mamen Mendizábal se puso al frente del programa Encuentros Inesperados, en el que un grupo de personas famosas, procedentes de diferentes esferas profesionales, charlan alrededor de un tema concreto. La entrega de este 5 de mayo estuvo dedicada al amor, y contó con la participación del político Eduardo Rubiño, la presentadora y cantante Lorena Castell, la celebrity Carmen Lomana y el presentador Juan y Medio.

Uno de los temas que se puso sobre la mesa es si los invitados habían hecho sexting, es decir, haber enviado nudes o fotografías íntimas a alguien de manera voluntaria. Como el término podía parecer demasiado moderno, Rubiño aclaró a los presentes (y a los espectadores, de paso) que es “lo que era antes el sexo telefónico”.

“Yo sí que he enviado. Al menos la gente de mi generación, casi todo el mundo, ha tenido sexting alguna vez. Te expone y es una cosa sobre la que hay que reflexionar, este tipo de relaciones han venido para quedarse”, afirmó el político de Más Madrid, que también habló de la relación abierta que mantiene con su pareja.

Carmen Lomana, con preocupación, dijo que “mandas una foto desnudo y te estás jugando la vida”. Pero reconoció que, en el pasado, sí que había compartido instantáneas suyas subidas de tono. “Yo sí que he enviado fotos desnuda cuando no era conocida a una persona con la que tenía una relación”, contó a los presentes, dejando claro que en la actualidad no lo haría.

La que fuese concursante de MasterChef Celebrity explicó qué clase de foto mandó a su entonces compañero sentimental. En ella, aparecía “Sin sujetador y con un pareo que me tapaba justo el pubis. Pero claro, era una persona con la que tenía una relación y yo no era conocida. Es decir, a nadie le podía importar esa foto mía”, valoró. Ahora, sin embargo, no mandaría una foto en la que se le viese siquiera “medio pechito”.

Otra de las preguntas que Mamen Mendizábal realizó a los invitados es que cuándo habían ligado por última vez, y ahí Lomana sorprendió a todos al reconocer que “fue en la ópera, en un descanso”. Entonces habló de cómo vive ella los romances fortuitos, que ella denomina “un plis plas”: “Conoces a alguien que te encanta, al día siguiente vuelves a coincidir y al tercer día estoy ardiendo en llamas de amor”. Sin embargo, reconoció que ella le da mucha importancia a las primeras citas, y que para las mismas sigue un consejo que le dio Miguel Bosé.

