Mediaset prescinde de Diego Arrabal en ‘Viva la vida’ por su controvertido canal de YouTube

El paparazi Diego Arrabal no volverá al programa Viva la vida, único espacio de corazón en el que colaboraba en los últimos meses en Telecinco. Tal como informa La Razón en exclusiva, la cúpula de Mediaset ha decidido dejar de contar con él para el programa de los fines de semana que presenta Emma García.

El fotógrafo conocía el fin de su colaboración este mismo jueves, según el citado medio, y la razón para su marcha es el contenido de su canal de YouTube, en el que da opiniones personales sobre el mundo del corazón, y en el que suele atacar a los programas de La Fábrica de la Tele. Arrabal ha dicho que “no puede negar esta realidad”, aunque ha preferido no hacer comentarios sobre su salida de Viva la vida, donde lleva colaborando desde hace un lustro. “A veces se cierran puertas para que se abran otras”, añade.

Hay que recordar, además, que Diego Arrabal ha sido uno de los rostros televisivos más críticos con el discurso de Rocío Carrasco en su serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, algo que también podría haber jugado en su contra.

El pasado mes de marzo aseguró que Rocío Carrasco y Fidel Albiac intentaron tender una especie de “trampa” a las invitadas del concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado. Según su testimonio, una de las cláusulas de colaboración exigía que las artistas debían ceder sus derechos de imagen. El objetivo principal sería poder emitir posteriormente la gala en televisión o DVD, algo que impactó a muchas artistas de renombre y que les provocó un posterior enfado. El concierto, finalmente, se emitió en Telecinco, dentro de un especial de Viernes Deluxe.

Dos abandonos en menos de un año

Diego Arrabal ya había tenido dos conatos de abandonar Viva la vida de forma voluntaria en los últimos tiempos. Su primer adiós fue en octubre de 2020, y lo comunicó a través de las redes sociales. “Amig@s : quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós. (Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio)”, comentó en su perfil de Twitter. Sin embargo, tan solo un mes después de este mensaje, el colaborador regresaba al espacio.

A finales de mayo de 2021 volvió a anunciar que dejaba el programa por propia voluntad. “Aún no me lo puedo creer. Tras casi cuatro maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida”, dijo en Twitter, dejando claro que “en ningún momento me despiden de Viva la vida”. “Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir”, añadía. En aquella ocasión pasaron varios meses hasta su regreso, que se produjo en septiembre de ese mismo año.

