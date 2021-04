Diego Arrabal desenmascara a Avilés en el tema de Rocío Carrasco: “Cómo se puede ser tan mentiroso”

Noticias relacionadas Gloria Camila y Rocío Flores: la torpeza de imponer el silencio y seguir facturando en Telecinco

El pasado viernes, Rocío Flores hacía un llamamiento a su madre desde el plató de El programa de Ana Rosa. “Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva, de forma privada muchas veces. Ayer volví a llamar a mi madre, dos veces. Y veo que la única manera que tengo que contactar es así, en público. A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Coge el teléfono y habla con tus hijos, en privado. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. Lo digo de corazón y como lo siento. No puedo más, la situación en mi casa es insostenible” decía la colaboradora, mirando a cámara.

Las palabras de Rocío Flores fueron analizadas después en otros programas de Mediaset, y este domingo le tocó el turno a Viva la vida. Sin embargo, el foco no se lo llevó Rocío sino el que fuese su compañero en Supervivientes, José Antonio Avilés, al que el periodista Diego Arrabal desenmascaró por su doble juego en el conflicto familiar.

Y es que, al parecer, José Antonio Avilés habría mandado un mensaje a Rocío Flores que no contrasta con lo que luego dice delante de la cámara. “Eres muy mala persona, tío” decía Diego Arrabal a Avilés. “Tengo un mensaje para ti de Rocío Flores, tú examiga. ¿Cómo puedes ser tan mentiroso, Avilés?”, le preguntaba.

“Ayer a las 13.57. Mensaje por WhatsApp de Avilés a ella: 'ahora sí te entiendo, estoy contigo” continuó Arrabal, leyendo su teléfono móvil y desenmascarando al polémico colaborador, que el pasado mes de marzo vendió una información falsa a la revista Semana.

“Tú eres muy mala persona, tío”, le espetó Diego Arrabal, lo que hizo que Avilés se justificase. “No entiendo a Rocío en lo referente a su padre (en lo referente a estar de su lado), pero tampoco entiendo la actitud de su madre de no cogerle el teléfono”, se justificó el andaluz.