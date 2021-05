Celia y Miguel se convierten en ganadores de 'Love Island' a pesar de sus altibajos

Love Island España ha celebrado su gran final este jueves con tres parejas candidatas al premio: Adele y Jovan; Bea y Saúl; y Miguel y Celia. Finalmente ha sido esta última la pareja elegida por los espectadores del programa para llevarse los 25.000 euros.

Los ganadores del reality han sufrido muchos altibajos a lo largo de su estancia en la villa. Miguel ha sido objetivo de muchas isleñas, lo cual le ha generado problemas con Celia, pero finalmente han demostrado que el amor acaba venciendo y han logrado conquistar a los espectadores para que les voten a través de la app oficial.

Antes de conocer el veredicto del público, los dos finalistas hacían balance de su paso por el programa con Cristina Pedroche. "Me cuesta mucho decir un 'no' tajante, por eso quise maquillar un poco las respuestas, pero al final no puedo autoengañarme", confesaba Miguel al recordar sus flirtreos con otras isleñas.

Celia ha decidido compartir los 25.000 euros con Miguel. Atresmedia

"No me arrepiento de nada, Love Island me ha servido para evolucionar, siento que he ganado muchísimo porque si no hubiera pasado todo esto no hubiese aprendido de los errores", aseveraba Celia, quien asegura que sale del programa como una "mujer empoderada".

Antes de ese momento, los jóvenes protagonizaron una emotiva escena al leerse sus votos mirándose a la cara. "No sé qué pasará fuera, pero lo que tengo claro es que no concibo un futuro sin ti", expresaba él. "Nunca llegué a imaginar que yo sería la protagonista de una historia tan real junto a ti. Compañero de vida, ¿estás preparado?", le preguntaba ella.

Finalmente, la pareja descubría que es la ganadora de la primera edición de Love Island. Cristina Pedroche les entregaba dos sobres, de los cuales sólo uno contenía los 25.000 euros de premio, por lo que el miembro de la pareja que lo recibiera debería decidir si los compartía con el otro.

Celia era la afortunada, pero no dudaba en ofrecer la mitad a su chico: "El dinero no da la felicidad, el gordo de la lotería es él", afirmaba la joven antes de compartir el premio con Miguel.