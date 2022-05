'Love Island': cuando la audiencia no lo es todo a la hora de seguir apostando por un formato

Love Island regresa este domingo 22 de mayo a Neox de la mano de Cristina Pedroche. El reality de parejas arrancará una nueva edición en la que mantendrá la dinámica y la esencia del formato, aunque con algunas novedades que buscan sorprender a los espectadores y superar el listón de la primera entrega en España.

Lo cierto es que la primera sorpresa de Love Island 2 se produjo con su renovación. El programa cerró su temporada debut en nuestro país con una media del 1,3% y 208.000 espectadores en Neox, un dato que está cinco décimas por debajo de la media de la cadena temática de Atresmedia en 2021.

Sin embargo, cabe recordar que para la emisión de este original dating la cadena optó por la transversalidad, ofreciendo contenido exclusivo y un programa semanal a través de ATRESplayer PREMIUM. Pese a que no es posible conocer los datos que el programa cosechó en la plataforma de pago, desde la cadena esgrimen que Love Island consiguió estar entre los contenidos más demandados del catálogo, motivo que sin duda ha pesado a la hora de su renovación.

#LoveIsland estreno de una nueva temporada el próximo domingo en @neox. 💥



¿Preparadxs para el regreso de la competición más sexy de la televisión? 😏 😎 pic.twitter.com/CDmYW0sWHG — Love Island España (@LoveIslandESP) May 15, 2022

Aunque la audiencia lineal pueda parecer insuficiente para un formato que llega avalado por su éxito internacional, lo cierto es que más allá de la cuota media cabe tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, la emisión de la primera temporada superó el 5% de share entre los jóvenes, target al que precisamente se dirige Neox.

La propia Cristina Pedroche lo explicaba así en una entrevista con varios medios, entre los que estaba BLUPER: "Yo con repetir los datos del año pasado ya estaría contentísima. Aunque en Neox tengas un 1,1%, si analizas ese dato había picos del 5% en jóvenes, que es nuestro público. Un 5% en Neox es lo más. Además también ha funcionado muy bien en ATRESplayer PREMIUM, hay mucha gente que lo ha visto después como si fuera una telenovela".

La presentadora se muestra "muy contenta" con la repercusión de la primera temporada y recalca que "si los directivos no hubieran pensado que es un éxito, no habrían renovado, a la gente no le gusta gastar dinero en algo que no funciona".

Así es 'Love Island'

En Love Island, concursantes solteros buscarán el amor. Los isleños e isleñas se enfrentarán también a juegos, sorpresas y desafíos mientras conviven aislados del mundo exterior en una espectacular villa de lujo frente al mar. Los jóvenes participantes tendrán un único requisito para no ser eliminados: estar siempre emparejados.

Además, los espectadores disfrutarán de una emisión casi en directo: todo lo que pasa en la villa se ofrecerá al día siguiente en el programa de Neox y ATRESplayer PREMIUM.

A todo ello se sumará el importante papel y el poder de las votaciones de la audiencia en cada emisión, a través de la aplicación oficial de Love Island, y al premio económico por el que lucharán los isleños en pareja, que será el objetivo de la recta final y desenlace de este nuevo y esperado reality-dating show. Love Island, muy reconocido en el mundo por su éxito internacional, es uno de los formatos que más ruido ha hecho en los mercados televisivos de estos últimos años y que ha arrasado en los países en los que ha sido adaptado.

¿Preparadx para el amor? 😏 ¡Nuestrxs isleñxs SÍ! 💥



Así que ya sabéis sacad los bañadores que aquí quien no se moja NO gana. 🔥 ¡Vuelve #LoveIsland! 🙌



Estreno de la nueva temporada el domingo a las 21:00 horas en @neox.

https://t.co/CHL9OMSupq pic.twitter.com/vP54xsL9P4 — Love Island España (@LoveIslandESP) May 20, 2022

Continuamente vigilados por más de 65 cámaras robotizadas, Love Island aislará del mundo exterior a concursantes solteros en la villa, una lujosa localización frente al mar con unas vistas de ensueño donde, cada día, se podrán seguir los enamoramientos y devaneos amorosos de los participantes, denominados en el formato como isleños e isleñas.

En el arranque de Love Island, la maestra de ceremonias, Cristina Pedroche, dará comienzo a esta nueva temporada del reality-dating show con la presentación de los solteros. El objetivo de todos ellos es el mismo: encontrar el amor de su vida. Son jóvenes que desean enamorarse y que, por el momento, no lo han conseguido, y, si lo han hecho, ha sido sin éxito.

Novedades

Para la nueva temporada, el reality contará con tres importantes novedades en su mecánica para hacer más emocionantes e imprevisibles las tramas.

La primera de ellas es el Botón Rojo, una herramienta a disposición de los isleños desde el primer día y durante toda la serie (estará de forma física como el teléfono rojo). Cuando a uno de los isleños se le haga insoportable la convivencia con alguien o tenga un rival amoroso que se quiera quitar de encima, podrá pulsar el botón para poner en marcha la expulsión de ese habitante de la Villa, pero con importantes consecuencias: porque él/ella (quien presiona el botón) también saldrá a la palestra. La audiencia decidirá cuál de los dos abandona la Villa, el que presiona el botón o contra el que quiera medirse.

Además, la segunda edición del programa contará con entradas múltiples de solteros en la Villa, citas múltiples de un mismo isleño con varios candidatos o eliminaciones individuales y no sólo por pareja.

Por último, en este segundo curso también habrá citas a ciegas que permitirán que se elija al nuevo isleño por motivos distintos al físico, ya que no podrán verlo hasta que sea elegido.

[Más información: Cristina Pedroche vuelve a 'Love Island': "Enviar fotopenes no es una forma de ligar, es acoso"]

Sigue los temas que te interesan