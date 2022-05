Eurovisión no hunde carreras: así han buscado refugio en televisión nuestros representantes

Eurovisión ya no es lo que era. Y no porque su impacto mediático haya disminuido o porque ya no sea igual de importante en Europa como lo era antaño. Sus enormes audiencias siguen repitiéndose edición tras edición. Sin embargo, algo importante ha cambiado y tiene que ver con sus representantes.

En la década de los 60 y 70 acudir al festival europeo de la canción era sinónimo inmediato de lanzamiento al estrellato musical o, en todo caso, en la consagración como artista del cantante o grupo que acudía ese año. Si bien es cierto que a mediados de los 80 el festival perdió algo de relevancia en España -algo que no recuperaría hasta principios de los 90-, hoy en día Eurovisión sigue siendo todo un fenómeno de masas que arrastra una auténtica legión de seguidores, aunque esto no se traduce en una exitosa carrera musical de quien acude.

Karina, Mocedades, Julio Iglesias o Massiel son solo algunos de los representantes españoles mejor posicionados en la historia del festival. Antes y sobre todo después del mismo, siguieron vendiendo discos que se cuentan por millones. Hoy no pasa eso. Si es cierto que la industria musical ha cambiado, que la venta física de música alcanza mínimos históricos y que las descargas significan, junto con los conciertos, la manera que existe de medir el éxito de un artista determinado.

Hoy en día, ni Blas Cantó, ni Edurne, ni Ruth Lorenzo, por ejemplo, han conseguido arrasar en ventas tras el festival. Pero, en su lugar ha encontrado otro lugar para seguir facturando: la televisión. Y es que la pequeña pantalla se ha convertido en una forma importante de facturar y ganar dinero muchas veces para poder financiarse ellos mismos un proyecto musical a posteriori. Concursante de realities, talents o jurados son las otras profesiones de los representantes españoles de Eurovisión que, tras el festival, intentan compaginar su carrera musical con estos otros roles en la pequeña pantalla.

David Civera

Representante español de Eurovisión el año 2001, David Civera logró un meritorio 6º puesto. Su Dile que la quiero fue uno de los grandes hits de ese año aunque, salvo alguna otra canción, su carrera no llegó a ser todo lo exitosa que hubiese querido. Llegó a ganar la segunda edición de ¡Mira quién baila! Y fue el conductor del programa Superstar en la televisión autonómica de Telemadrid.

Rosa López es ya una habitual en formatos de TV

Rosa López

Ganó OT y acudió a Eurovisión donde se hizo con la séptima posición con el tema Europe's living a celebration, canción que se convirtió en su primer éxito musical y que alcanzó el número uno en Los 40. Su carrera no ha destacado como la de otros compañeros de programa, pero Rosa López también ha acudido a la televisión para seguir generando ingresos en programas como ¡Mira quién baila!, Hit - la canción, Tu cara me suena o Ven a cenar conmigo e incluso ha dado las Campanadas en Trece Tv, amén de sus diferentes apariciones en televisión contando los graves problemas vocales que tuvo y la presión que recibió durante su presencia en OT.

Beth

Finalista de OT 2003, su Dime es todo un himno en cualquier discoteca con música pop española. Tras acudir a Eurovisión y quedar 8ª, Beth ha desarrollado una extensa carrera en teatro en Catalunya pero también en TV3 como colaboradora, reportera y presentadora de programas como El club, Temps de neu y Buscant La Trinca.

Rodolfo Chikilicuatre

Huelga decir que lo de Chikilicuatre fue una gamberrada que le salió cara a TVE y que desde entonces decidió “profesionalizar” la elección popular de la representación española en Eurovisión. David Fernández ya tenía una larga carrera como cómico y actor y tras el festival, obviamente, nunca pensó en dedicarse a la música. Su presencia en TV es muy habitual. Ha estado en grandes formatos como MasterChef Celebrity, Tu cara me suena, Zapeando, Homo Zapping… a parte de casi una veintena de películas y también de series.

Soraya tiene un CV extenso delante de las cámaras

Soraya Arnelas

A Soraya no le fue bien en 2009 en Eurovisión, quedando la penúltima, y en su carrera musical le ha costado sacar adelante sus últimos proyectos discográficos. Por ello, la televisión también ha sido un buen refugio para la extremeña: Mira quién baila, El club de Flo, La batalla de los coros, Tu cara me suena, Famosos al volante, Canta si puedes, ¡A bailar! o Tú sí que sí son solo algunos títulos de los espacios dónde ha estado de colaboradora o concursante.

Daniel Diges

El caso de Daniel Diges es algo diferente al resto, antes y después de Eurovisión ha tenido y tiene una constante y fructífera carrera en musicales en nuestro país. Sin embargo, a parte de ello también ha hecho sus pinitos en televisión concursando en Tu cara me suena y Tu cara me suena Mini. Diges atesora ya dos Premios nacionales de teatro.

Pastora Soler

Igual que Diges, Pastora Soler ya era una cantante con una amplia trayectoria en la música que no se ha visto dañada por su paso por el festival pero la andaluza también ha querido probar suerte en televisión siendo jurado en programas como El Número Uno, Tierra de talento o La Voz Senior.

Ruth Lorenzo, más éxito en TV que en la música

Ruth Lorenzo

Tras triunfar hace ya más de una década en The X Factor en Reino Unido, consiguió un meritorio décimo puesto en la edición de Eurovisión de 2014. Pese a su talento, Ruth Lorenzo no ha obtenido el gran éxito musical que merece y también ha encontrado en la televisión un hueco como jurado en Levántate y Veo como cantas o como concursante en Tu cara me suena.

Edurne

Tras tantas temporadas como jurado de Got Talent, parece ser que Edurne es más jurado que cantante, pero lo cierto es que la de Collado es una de las concursantes más exitosas de OT en su paso por Telecinco. No obtuvo un buen puesto en Eurovisión en 2015 en Viena, pero sí ha conseguido mejor fortuna en la tele, quedando segunda en Más que baile, ganando Tu cara me suena o los seis años que lleva ya como evaluadora de talentos en la cadena de Fuencarral.

Miki Núñez

Pese a quedar sexto en OT 2018, en enero de 2019 fue elegido para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema La venda. Su puesto fue un fracaso, pero Miki ha conseguido afianzarse en TV3 con programas como Cover, Eufòria y L´au pair.

Blas Cantó

Un caso parecido al de Ruth Lorenzo. Blas Cantó puede presumir de tener una de las mejores voces de este país pero su carrera dista mucho de otros super ventas actuales. Cantó participó en Tu cara me suena lo que le dio, de nuevo, un espaldarazo a su popularidad sobre todo tras sus increíbles imitaciones que le llevaron al triunfo.

Pero, ojo, no sólo estos representantes han buscado acomodo en televisión. Con mayor o menor fortuna, otros representantes como Alejandro Abad, Massiel, Salomé, Azúcar Moreno, Braulio o Karina también han visto en la televisión una atractiva fuente de ingresos. Éstos dos últimos, participaron en 2003 en el talent musical Vivo Cantando de Telecinco aunque la intérprete de Un mundo nuevo, sobre todo en los 90 y principios de los 2000, se convirtió en una asidua de programas de televisión y en la venta de exclusivas. Alejandro Abad ha compaginado su carrera como compositor con colaboraciones televisivas en programas como Sálvame o anteriormente en Crónicas Marcianas, llegando a participar en Gran Hermano VIP.

Massiel es, aún hoy en día, una recurrente en las entrevistas de Sábado Deluxe, como anteriormente lo fue en DEC o Salsa Rosa y como tertuliana en programas de debates de los 90 o en más actuales como Espejo Público. Mientras, las Azúcar Moreno han hecho lo propio en Supervivientes y en el caso de Toñi Salazar ha participado un buen número de programas como ¡Mira quién baila!, Tu cara me suena, ¡Splash! Famosos al agua, Levántate All Stars, Me cambio de familia y Ven a cenar conmigo, entre otros.

