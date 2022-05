Ginés García Millán: "Hay que crear algo sólido con las plataformas para que no dure solo unos años"

Natural de Puerto Lumbreras, localidad de la Región de Murcia, Ginés García Millán es uno de los rostros más conocidos de la ficción en nuestro país, quizás por sus apariciones en series tan míticas como Periodistas, Cuéntame cómo pasó o Isabel, donde ha conquistado a los televidentes en cada una de ellas.

Treinta años de carrera avalan el trabajo del actor español que se ha vuelto todavía más internacional después de su papel en la serie de Netflix, Quién mató a Sara, una producción mexicana llega de intriga con toques que recuerdan a las telenovelas clásicas, que se ha convertido en todo un éxito en la plataforma de streaming.

El intérprete encara también nuevos proyectos nacionales, como el estreno de su nueva película El Comensal, una adaptación de la novela autobiográfica de Gabriela Ybarra sobre el asesinato de su abuelo a manos de ETA o su participación en el rodaje de la primera temporada de La novia gitana. BLUPER habla con el actor de todos sus nuevos proyectos y sobre su larga trayectoria profesional.

Ginés García Millán en 'Quién mató a Sara'.

¿Cómo se avecina esta tercera y última temporada de Quién mató a Sara?

Pues veremos qué pasó realmente con Sara, si realmente murió, si no murió, quién es el responsable… Los fanes que tiene la serie por todo el mundo por fin van a poder saberlo. Además, creemos que lo que va a pasar también va a generar debate y es muy interesante.

En la serie interpretas a César Lazcano, ¿has disfrutado interpretando a un villano?

Es un absoluto villano, y como todos los villanos es muy divertido de hacer, más en este caso que tiene mucha complejidad. Es un villano que tiene una evolución de la primera a la segunda temporada. Ahora en la tercera vamos a ver que este personaje, que no podía perder nunca y que siempre se salía con la suya, seguramente va a pagar consecuencias de sus actos y que va a buscar de alguna manera redimirse. Será más frágil y más perdedor.

Recibiste el Premio de la Unión de Actores y Actrices por tu papel en la serie. ¿Cómo te sentiste ante este reconocimiento?

Muy bien, me siento un actor muy querido por mis compañeros y por el público. No hay nada mejor que te quieran y estamos en este oficio para sentirnos queridos, para llegar a la gente y ese es el mejor regalo. Si luego te llegan los premios es genial, pero verdaderamente mi premio es el trabajo, es tener continuidad en mi trabajo y me llegan personajes que son muy interesantes.

La serie la rodaste en México, donde también participaste en la película La novia de América. ¿Cómo es tu experiencia rodando fuera de España?

Es un gran regalo. Yo tuve la suerte de ir por primera vez a México hace 30 años a grabar una serie de TVE, con 23 o 24 años. La vida me ha llevado alguna vez más, tengo mi familia mexicana y es un país al que siempre me gustará volver porque me han hecho sentir muy bien, muy querido y donde he disfrutado mucho con mi trabajo. Este papel (César, en Quién mató a Sara) lo elegí por intuición, lo que yo no sabía era el éxito que iba a tener la serie en tantos países.

La pandemia ha marcado la industria en nuestro país, pero ¿crees que se ha recuperado del todo?

Yo creo que no, hay que ser muy prudentes. Las condiciones cuando rodamos en México eran muy duras, y eso también nos unió mucho. Yo al estar fuera de casa tantos kilómetros era difícil. Ahora parece que está la cosa mejor, pero sigue habiendo casos Covid en los rodajes. Todo esto afecta a las producciones porque se alargan o se cambian las condiciones. Es algo que están ahí todavía y no hay que bajar la guardia.

¿Has notado la falta de trabajo a raíz de la crisis derivada del Covid?

Ha habido mucha demanda de producciones para ver en casa, y esto ha generado trabajo. Ha sido duro por el protocolo pero no se ha cortado el trabajo, excepto cuando la cosa se puso muy mal no se ha parado, haciéndolo con toda la precaución y todo el trabajo. Esto es mérito de todos, porque la gente demandaba en su casa tener una ventana abierta para salir de sus cuatro paredes. Haber sido parte de aliviar el sufrimiento de la gente, está muy bien.

Después de más de 30 años en este sector, ¿crees que tiene el reconocimiento que se merece?

Es una carrera de fondo, es un trabajo que no tiene que ver con los éxitos del momento. Ahora hay muchos trabajos en plataformas y se están rodando muchas series, pero uno no es actor para trabajar en las plataformas, me refiero, uno es actor por otras cosas. Yo he tenido la suerte de estar en televisión, cine, teatro… Poder vivir de mi profesión es el mayor reconocimiento y el éxito. Luego la vida te lleva a proyectos que se ven en todo el mundo, maravilloso. Encima en nuestra lengua, porque el mercado latinoamericano tiene un gran talento.

Por tanto, volverías a escoger la misma profesión

Sí (risas) absolutamente, porque hay veces que aciertas y otras no. Yo he tenido mucha suerte por las cosas que he hecho y por las que no, algunas no las he hecho porque no era el momento y también mi carrera tiene mucho que ver con las cosas que no has hecho.

¿Crees que las plataformas de streaming han cambiado la industria por completo?

De alguna manera sí, hay más oferta. Hasta hace poco, las cadenas generalistas tenían temas más limitados y a mucha gente creativa le costaba llegar ahí. Ahora hay mucha gente con mucho talento y muy creativa, las plataformas están abriendo esta posibilidad, para un público más especial. Las plataformas están abriendo ventanas para que este talento se pueda desarrollar, y esto es muy interesante para todos. Lo que espero es que seamos capaces de crear esa estructura sólida para que no dure solo unos años, que se consolide y de trabajo a mucha gente. Cada vez lo estamos haciendo mejor, pero esto no viene solo de las plataformas, viene de muchos años atrás.

Cambiando de asunto, ya está prácticamente terminada la primera temporada de La novia gitana. ¿Cómo ha sido el rodaje?

Ha ido muy bien, va a ser una serie que va a gustar. La novela tuvo mucho éxito, pero el éxito de la serie tendrá mucho que ver con la elección de la dirección y la producción. Paco Cabezas es un grandísimo director con mucho critero y la forma de contarlo va a ser muy beneficioso.

Además, el próximo 27 de mayo estrenas El comensal

Estoy muy ilusionado, me gustó mucho hacer este trabajo. La novela cuenta mucho, ese dolor de la familia que ha tenido que aprender a convivir con la muerte, unos momentos terribles por un atentado de ETA. Nosotros aportamos nuestro grano de arena con la película y esperamos que el público se emocione.

