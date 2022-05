Antonio Resines, en 'Déjate querer': “La primera vez que mi mujer me vio fue boca abajo y entubado”

Posiblemente la de anoche fue una de las apariciones más emocionantes de Antonio Resines en televisión. El prolífico actor de películas y series de televisión como Los Serrano y A las once en casa, acudió al programa Déjate querer de Telecinco para concederle una entrevista a Toñi Moreno donde hablo sin reparos sobre su experiencia con la Covid-19. Cabe recordar que Resines mantuvo en vilo a todo el país tras estar casi dos meses ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid del que, finalmente, fue dado de alta a finales del mes de enero.

Resines ha agradecido la gran preocupación de todo el público y de sus compañeros de profesión por su estado de salud, “sabía que la gente me tiene cariño (…) he quedado impresionado. No he visto redes sociales pero por la gente que me ha llamado de mi entorno". También, ha destacado como las dos personas que se han volcado por completo en su estado de salud han sido su mujer y su hijo, “nosotros sabíamos cómo seguías por la cara con la que tu mujer salía cada día del hospital”, afirmaba Toñi Moreno. Ana Pérez-Lorente, mujer del actor, era quien informaba del estado de salud de su marido cada vez que salía del hospital. Resines se emociona sobremanera cuando recordaba que, “la primera vez que mi mujer me vio fue boca abajo y entubado".

El actor cántabro llegó a pasar momentos muy complicados en el hospital, llegando a ser intubado para poder respirar, “todos los días pensaba que estaba a punto de morir”. Además, también explicó las alucinaciones sufridas durante esas duras semanas, “en mi habitación estaban Hitler, Mussolini y Franco, yo les llamaba Adolfo, Benito y Paco”, ha contado con una nota de humor. La recuperación tampoco está siendo fácil. Aparte de perder masa muscular, al principio “había objetos que no sabía cómo se llamaban, sabía lo que eran pero era incapaz de decirlo (…) la UCI ha sido un verdadero horror”.

Afortunadamente, Antonio Resines se encuentra cada vez más recuperado y confesó que tras estos meses de sufrimiento su mujer pudo darse un merecido descanso e "hizo un viaje a Nueva York y se dio un pequeño homenaje, porque las ha pasado canutas (…) es muy complicado. Ir allí todos los días con alguien que quieres y no sabes qué va a pasar y vuelves a tu casa, porque en la UCI estás un tiempo y vuelves a casa”.

