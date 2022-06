La pulla de Jorge Javier Vázquez a Kiko Matamoros: "¿Consideras que hay alguien más chulo que tú?"

Kiko Matamoros era uno de los nominados de esta noche de jueves en Supervivientes, enfrentándose a Marta Peñate y Nacho Palau. Sin duda, el colaborador de Sálvame está siendo uno de los protagonistas principales de esta edición del reality de supervivencia de Mediaset.

"Va a ser la última vez en la 'palapa' para alguno de vosotros, ya que os enfrentáis a la expulsión", anunciaba Jorge Javier Vázquez, presentador de la gala, tras la llegada de los concursantes a la 'palapa'. Pero antes de que todos los supervivientes entraran en el 'plató' de Honduras, el presentador quería saber cómo se encontraban los nominados en la noche de este jueves.

"Te hemos oído decir que no te quieres ir", comentaba el de Badalona a Nacho Palau, el cual confirmaba las palabras del presentador, asegurando que no se quería ir del concurso. Acto seguido, Vázquez le hacía la misma pregunta a su compañero de Sálvame, Kiko Matamoros. "Para nada me quiero ir, yo lo que quiero es batir el récord de nominaciones consecutivas", respondía muy seguro de sí mismo, ante estas palabras, el presentador le lanzaba irónicamente una pregunta que dejaba ver lo que pensaba sobre la forma de ser de Matamoros: "¿Consideras que hay alguien más chulo que tú en Supervivientes?". "Sí, más chulo y con peores formas infinitas. Yo creo que es evidente, Anuar", contestaba muy serio.

Todo esto ocurría tras protagonizar un tenso momento junto a Lara Álvarez durante la prueba de localización, el juego que debe hacer cada grupo para elegir la playa en la que estar. El colaborador de Viva la vida decidía no formar parte de esta prueba, según él, si eres uno de los nominados y perteneces al grupo mayoritario podrás elegir no participar en el juego para favorecer a ambos equipos. "El nominado si es mayor de edad puede elegir no participar si son más que el equipo contrario", explicaba Matamoros su supuesto artículo catorce.

Al no decidir jugar, tenía totalmente prohibido ayudar a sus compañeros, pero parece que no se ha podido aguantar y ha intentado favorecer a su grupo. "Kiko, por favor, Kiko, échate para atrás", le recriminaba la presentadora, algo que tuvo que hacer en varias ocasiones, ya que el colaborador no paraba de pronunciarse. "Kiko, por favor, son cinco contra cinco, no puedes ayudarles. Tienes que girarte y darte la vuelta", insistía Lara Álvarez. Finalmente, terminó ganado el equipo amarillo, el equipo rival al grupo de Kiko.

[Más información: No hubo tongo en 'Supervivientes': Desy simplemente no cumplió con las expectativas]

Sigue los temas que te interesan