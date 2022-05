Falso: Juan Muñoz no está obligado a pagar una multa por abandonar 'Supervivientes'

En la gala de este domingo de Supervivientes la audiencia decidió que Juan Muñoz de Cruz y Raya permaneciese una semana más en el palafito, y que la nueva expulsada de la edición fuese la actriz de Veneno Desirée Rodríguez. Sin embargo, el humorista no está pasando por un buen momento y decidía abandonar de forma voluntaria. “Juan, la organización te ha escuchado. Escucha tú: Abandonar tiene sus consecuencias y lo sabes”, le advertía el presentador Ion Aramendi, en referencia a la sanción que debería abonar por abandono. “Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa”, decía Juan Muñoz, en ese mismo sentido.

Sin embargo, como ya analizamos en estas mismas páginas tras el abandono de otros famosos de realities, como Oriana Marzoli en Gran Hermano, o Adrián Rodríguez y Azúcar Moreno en Supervivientes, existe un vacío legal que ayuda a cualquier concursante de un reality a librarse de la penalización que les impone el concurso.

Los concursantes tienen un contrato laboral con la productora. Es decir, son trabajadores. Y, como tal, pueden exigir los derechos de cualquier trabajador. Por lo tanto, nadie puede obligar a nadie a quedarse en un puesto de trabajo. Cualquier trabajador puede abandonar su puesto cuando desee.

Lo único que les diferencia a los concursantes del resto del equipo es el contrato mercantil que firman para permitir emitir imágenes suyas como parte de sus derechos de imagen. Sin embargo, el bruto de su contrato es laboral.

Algunas fuentes consultadas por este portal llegan a decir que “este tipo de cláusulas son más intimidatorias que reales” para que así el concursante se plantee si realmente quiere abandonar el concurso.

La escritora Lucía Etxebarría fue quien sentó precedente en ese sentido. Ella concursó en Campamento de verano, en 2013, y abandonó de forma voluntaria. A través de sus redes sociales explicó que “Tenía en el contrato la misma cláusula y no pague nada porque dicha cláusula es ilegal. Este chico no tiene que pagar nada, tampoco María Lapiedra. Nadie te puede penalizar por abandonar un trabajo”, dijo en 2018, en referencia al abandono de Adrián Rodríguez.

A pesar de esa ilegalidad de la multa, Telecinco siempre recuerda a sus concursantes que abandonar puede traer consecuencias económicas. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del abandono de Azúcar Moreno de Supervivientes 2019, o en el de Oriana Marzoli de Gran Hermano VIP de 2018. En este último caso, la que fuese participante de Mujeres y Hombres y Viceversa incluso intentó negociar con Jorge Javier Vázquez para no pagar la conocida multa.

