José Mota se pronuncia sobre el concurso de Juan Muñoz en 'Supervivientes' y desvela si iría a la isla

José Mota y Juan Muñoz saborearon juntos durante dos décadas las mieles del éxito con el dúo cómico Cruz y Raya. Sin embargo, tras su separación en 2007 sus caminos han sido muy diferentes y, mientras Mota sigue siendo un destacado humorista en España, Muñoz ha reaparecido tras varios años alejado del foco para participar en Supervivientes.

La relación entre los dos cómicos ha estado llena de altibajos, incluso el ahora superviviente ha criticado públicamente la falta de apoyo por parte de su excompañero, pero con su vuelta a la pequeña pantalla parecen haberse olvidado todas las rencillas, pues José Mota no ha dudado en alabar su concurso.

"Está sobreviviendo, yo hubiera muerto a los dos o tres días", ha dicho el manchego en la alfombra roja de los Premios Berlanga del Humor. "Me parece que está haciendo un papel importante y complicado porque aguantar ahí es difícil. Lo cometo con algunos amigos, y le felicito porque sé que es muy complicado", añade.

Tras la experiencia de su compañero en Honduras, Mota no cierra la puerta a participar algún día en el reality, algo que le parece una "experiencia interesante", aunque por motivos de agenda lo descarta en un futuro próximo. "En este momento no puedo, pero nunca digas nunca (...) Todo lo que sea sacarte de la zona de confort, aunque sea duro, es un viaje a tus adentros que nos conviene", sentencia.

Decadente situación

La noticia de la participación de Juan Muñoz en Supervivientes no pilló por sorpresa al público de Telecinco, ya que pocas semanas antes de anunciarse su fichaje Sálvame habló de la "situación decadente" que atravesaba el cómico.

Luis, un antiguo amigo del humorista, aseguraba en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que Muñoz se encontraba ahogado por las deudas: "Tiene deudas por todos lados, con una vida muy mala y muy oscura. Es una persona que no puede estar sola. La amistad se rompió cuando comenzó a deberme dinero, cerca de 1.000 euros", afirmó.

"Su hijo no le soporta más, solo habla de sí mismo. Está en una situación compleja, trabaja de vez en cuando y no entiendo qué hace con el dinero. Tiene una casa que es suya, pero es una persona que no sonríe", añadió el examigo del cómico.

Sin embargo, el exintegrante de Cruz y Raya desmintió esas informaciones y afirmó llevar una vida normal, sin vicios y trabajando: "Ni estoy arruinado, ni tengo adicciones, ni abuso del alcohol. Y no consumo drogas y mi relación con mi hijo es buena", dijo a Informalia, tachando a su examigo de "estafador, chantajista profesional y mentiroso".

