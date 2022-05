'Sálvame Fashion Week' o cómo denigrar la moda: ¡las intenciones ocultas de la cadena!

En estos días, mientras veo Sálvame y cómo organizan el gran regreso de la Sálvame Fashion Week -en un intento, pelín desesperado, por arañar esa audiencia que parece que se les va a chorros- me acuerdo de una frase que decía la gran Mila Ximénez.

Siempre que había preocupación en los despachos enmoquetados por levantar la audiencia, cuando el share no era el esperado y las ideas para rellenar un programa de cuatro horas escaseaban, ella sentenciaba: "A refugio, que vienen los nuestros". Se refería Mila Ximénez a que los jefes, las mentes pensantes, iban a crear bulla y conflicto entre los propios colaboradores.

Que se sacarían a pasear las peleas, los roces y los malos rollos entre compañeros, reales o imaginarios. ¡Que aquí no se salva nadie hasta que la audiencia no sea la de antes! Y cuando la orden se dice en un despacho, nadie conoce a nadie y la amistad y la hermandad no existen.

La llamada telefónica en la que Rocío Carrasco confirma su asistencia a la 'Sálvame Fashion Week'. Mediaset

Sólo existen números: ¡porque en Telecinco, seamos sinceros, todo se resume en eso, en datos, en tantos por ciento, en share! Y ahora está pasando lo mismo: la crisis de audiencia es real y tienen que ir a lo seguro: recuperar aquel espíritu Sálvame que tanto gustaba y que, poco a poco, a golpe de pensamiento único, fueron perdiendo.

En medio de ese recuperar la esencia llega este miércoles 25 de mayo Sálvame Fashion Week y no lo hace de cualquier manera: ¡ocupando el Prime Time de la cadena y dándole un mandoble a Supervivientes; que sí, nos da alegrías, pero no las suficientes! A mí me hace mucha gracia cómo Telecinco se engaña a sí misma y cómo pretenden, una vez más, engañar y manipular a los espectadores.

Se ha vendido que esto va de moda, pero nunca fue una cosa de moda. Es más, ¡la moda es lo de menos! Por eso hay diseñadores que han sido llamados y han declinado la oferta. ¡Ni hartos de vino pisan el suelo de Sálvame! Conocen el peaje y no lo quieren pagar.

En el momento en que el programa llamó a Ana María Aldón -diseñadora sí, pero, sobre todo, mujer de José Ortega Cano-, para que fuera una de las diseñadoras que vistiera a los colaboradores, ¡se conocían las intenciones reales de La Fábrica de la Tele! Telecinco, ¡no somos tontos! Lo veremos, claro que sí, pero que sepáis, cadena, que no nos chupamos el dedo.

Cartel promocional de la 'Sálvame Fashion Week' que está emitiendo Telecinco en los últimos días.

Habéis llevado allí a Ana María para intentar que Ortega Cano vaya de invitado a la gala. Que la mujer tendrá mérito y valor como diseñadora, pero no es eso lo que buscáis. Basta ya de hipocresía. No sólo eso: ¡también queréis procurar un encuentro, reencuentro más bien, entre el torero y Rocío Carrasco! Ella reconoció que iba a estar en la Sálvame Fashion Week, no se sabe cómo, puede que hasta desfilando.

¡Ya tenemos montado el show! Da igual que luego, como seguramente ocurra, ni Rocío ni Ortega, ni siquiera Rocío y Ana María, crucen palabra ni ocupen espacio físico. Es más, ya se habrá ocupado y preocupado muy mucho la inteligente Rocío Carrasco para que ese momento no llegue, máxime cuando la segunda parte de la serie aún no se ha emitido. Ella habrá dejado dicho: "Jugar todo lo que queráis, hacer cabriolas y lo que queráis, pero a mí encerronas ni una".

Fíjate, creo que si por José Ortega Cano fuera ese encuentro podría producirse. Ortega está en un momento de su vida entre pasota y temeroso de que el pasado se vuelva presente. Incluso, ¡Ana María no tendría inconveniente en intercambiar unas palabras de rigor con Rocío Carrasco! Pero, no: "a mí encerronas ni una".

Ana María Aldón compartirá programa con otros diseñadores de la talla de Lucas Balboa, María Lafuente, Francis Montesinos o Ágata Ruiz de la Prada, entre otros. Por aquello de justificar la moda, ¡qué buenos somos y cuánta visibilidad le estamos dando a un gremio que lo necesita! Poco menos que ellos creen que hacen una labor humanitaria de valor incalculable.

Eso es lo que ellos pretenden hacer creer al espectador, pero la realidad es otra: la única protagonista es Ana María y los demás diseñadores son el atrezo necesario para envolver y justificar esta cosa llamada Sálvame Fashion Week. Habrá que ver hasta dónde les permitirán jugar a los mandamases, pero aquí lo que importa es el mientras tanto.

A lo tonto a lo tonto, entre que sí y que no, se pasan las cuatro horas y mañana nos levantamos con un 18 y pico de share. Recordad la frase de Mila: "A refugio, que vienen los nuestros". Y que Dios nos coja confesados. Ah: ¡que viva la moda! Que es lo más importante.

