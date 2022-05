Carmen Borrego rompe a llorar tras un comentario de Rocío Carrasco: "Ha sido un puñal"

Carmen Borrego está viviendo su peor etapa en Sálvame. La boda de su hijo ha levantado una dura polémica entre los colaboradores de Telecinco que, desde el pasado sábado, no han parado de hablar sobre los detalles del enlace.

Desde este lunes, la hija de María Teresa Campos se ha enfrentado a las duras críticas de la ceremonia: las ausencias de Rocío Carrasco y Belén Rodríguez, el vestido escogido por la propia Carmen Borrego o las declaraciones de Alejandra Rubio.

Pero Carmen Borrego no ha aguantado más y, tras una llamada telefónica de Rocío Carrasco ha estallado a llorar. La hija de Rocío Jurado entraba en directo en Sálvame para anunciar su participación en la Sálvame Fashion Week la próxima semana. Pero, como no podía ser de otra forma, se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores sobre el motivo por el que no acudió el pasado 14 de mayo al enlace del hijo de Borrego. "Mi explicación la sabe Carmen, no voy a hablar más. En su momento, iré a la de Alejandra, a la de Carmen (hija)...", comentaba Carrasco.

"Pregunta Valldeperas si tú irías a su boda", le transmitía Terelu a Rocío. "Hombre, es que si yo no voy a su boda, él no se casa", respondía entre risas y aplausos. Tras la conexión telefónica, María Patiño se acercaba a la protagonista para conocer qué le habían parecido las declaraciones de su 'hermana', pero no respondía directamente a ese interrogante ya que comenzaba a llorar desconsoladamente.

"Me hubiera gustado que alguien de mis compañeros hubiera dicho aunque sea una frase bonita sobre una boda tan importante como es la de mi hijo. ¿Nadie tiene nada bueno que decir? Llega un momento que te duele, yo fui muy feliz. Me parece feo por él, todos han trabajado mucho para que esa boda salga, se hace muy duro después de cinco o seis días. No he querido saltar, pero es muy difícil. No es por mí, es por él, no se lo merece".

Ante la sorpresa de los presentes, aseguraba que su hijo estaba muy preocupado por el programa de Telecinco. "¿Quién te crees que me ha llamado? Está agobiado porque está de viaje de novios y está preguntándome qué se está diciendo aquí. ¿Están hablando de mí? ¿Qué están diciendo? Me da mucha pena".

En ese momento, Gema López señalaba a Borrego y afirmaba que realmente lo que le había dolido eran las declaraciones de Rocío Carrasco. "Tú hoy te has roto por Rocío Carrasco, y la frase que ha dicho de Valldeperas te ha sentado como una patada en el estómago. Estás atacando al resto, y es muy injusto".

En ese momento, Carmen Borrego cogía carrerilla y contaba toda la verdad. "Tú puedes ir a la boda que tú quieras, pero me parece que en este momento con el conflicto que hay... pues no me ha parecido bien. No tengo nada en contra de Rocío, pero el comentario era inoportuno para mis hijos".

Pero su discurso no terminaba ahí y añadía que había algo que incluso le había sentado peor. "Hay una cosa que ha sido un puñal. Iría a la de mi hija, a la de Alejandra, pero a la de mi hijo no, ¿qué ha hecho mi hijo? Hombre por favor. Me ha dolido".

ULTIMA HORA 🔴 Carmen Borrego ROMPE a llorar 🥺💔💔#YoVeoSálvame pic.twitter.com/pYjs9j4jAx — Diego 🧸 (@diegobferrandez) May 20, 2022

