Carmen Borrego estalla y abandona su conexión en directo con 'Sálvame': "Ya está, estoy cansada"

Los colaboradores de Sálvame continúan sin entender el motivo por el cual Rocío Carrasco y Belén Rodríguez no acudieron a la boda del hijo de Carmen Borrego el pasado sábado. Por ello, desde el programa de Telecinco han realizado una conexión en directo con su compañera para conocer qué le pareció su ausencia.

A lo largo de toda la conexión, la hermana de Terelu Campos ha manifestado la felicidad que siente tras la celebración de la boda, sobre todo porque se convirtió en uno de los días más felices para su hijo. Además, asegura que no está "molesta" con sus amigas por no poder acudir al evento.

"Belén Rodríguez me dijo el motivo por el cual no podía venir, y ya está. Ella me dijo que no podía venir y yo le dije 'okey'", explicaba la hija de María Teresa Campos. Pero este comentario no le ha parecido suficiente a sus compañeros que estaban en plató, que no han dudado en afirmar que, sus 'hermanas', le habían dado excusas que eran "mentira".

"¿Creéis que para una madre que se casa su hijo, lo importante son las ausencias de Belén Rodríguez y Rocío Carrasco? Pues no, para mí no. Lo importante para mí fue mi hijo y los amigos de mi hijo", comentaba Borrego.

"Si llegan a ir sube el precio de la exclusiva", le respondía Kiko Hernández. "Mi hijo les invitó porque son amigas mías. Es que ya me pongo de mala leche, que no me importa que no hayan venido. No me importa, ya está, estoy cansada. Hasta luego, seguid hablando señores", sentenciaba Carmen que se desprendía inmediatamente del 'pinganillo' que le conectaba con el plató y abandonaba el plano.

A pesar de quitarse también el micrófono, su voz se colaba por el del reportero del programa de La Fábrica de la Tele. "No entendéis que estoy hablando de algo que no me importa. Mañana lo cuento, están esperando a que les diga que me jode, pero es que no me jode. Es una cosa impresionante", se podía escuchar.

Finalmente, tras la insistencia por parte del programa, Carmen se volvía a poner los cascos y continuaba explicando su punto de vista. "Mi hijo está por encima de todo y de todos. No voy a seguir hablando. Un besito compañeros". Tras esto, parece que la hermana de Terelu Campos se acabó relajando y continuó la conexión con total normalidad.

