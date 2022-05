Carmen Borrego estalla contra Pipi Estrada en 'Sálvame': "Eres un demagogo"

Esta tarde, Pipi Estrada ha vuelto al programa de Telecinco para cargar contra el clan de 'Las Campos'. Esta vez, lo hacía para responder a las declaraciones vertidas por Alejandra Rubio este pasado fin de semana en Viva la vida.

La hija de Terelu Campos se mostraba visiblemente enfadada en el programa presentado por Emma García, tras visualizar unos totales de la que fuera pareja de su madre, donde aseguraba que Alejandra era "mentirosa".

"Lo de 'Alejandrita' déjaselo a Edmundo, que es su mote. Búscate otro si quieres, que a mí me encantan los motes. No me conoce de nada. ¿Qué ha vivido conmigo? ¿Dos años de su vida y siendo yo un 'moco'? De verdad, hay cosas que no quiero contar. Con tres años, a mí ya no me hacía gracia Pipi Estrada. Imagínate ya con la edad que tengo", arremetía la influencer en directo.

Parece que la respuesta de la hija de Terelu Campos no ha gustado nada a Pipi Estrada, que ha querido contestar hoy en Sálvame. "No sé el motivo por el que no tiene buen recuerdo, es una cuestión de una niña muy pequeña, yo la llamaba 'patuques' una palabra de mi tierra, de Asturias. Y ella se enfadaba porque yo la llamaba así, y quizás tiene ese recuerdo", explicaba el invitado ante las risas de sus compañeros.

"Quizás es que Alejandra luego ha visto el daño que le has hecho a su madre, después de ver la revista donde tú hablaste de su madre a lo mejor no salen palabras bonitas hacia ti, normal", rebatía Lydia Lozano.

Carmen Borrego, presente en el plató, no ha querido opinar sobre la intervención de su sobrina y solo quiso comentar lo mal que le parecía que hablara de una "niña de cuatro años". Además, defendiendo a su hermana, Borrego criticó duramente el 'polideluxe' que Pipi realizó hace dos semanas, comentando que el periodista deportivo es el "único que miente".

"No nos interesa hablar de ti, hablas de quien hablas (Alejandra Rubio) porque sabes que es con lo que más daño le puedes hacer a mi hermana. No te mereces ninguna respuesta y no esperes que te conteste mi hermana. Eres un demagogo", afirmaba la colaboradora de Sálvame.

Cabe recordar que Terelu Campos demandó a su expareja tras unas declaraciones de este en una revista donde reveló algunos datos sobre la vida privada de ambos mientras eran pareja. Actualmente, y tal y como ha explicado el propio afectado, debe "73.000 euros por mis Memorias Pasionales, a causa de los intereses, que han ido aumentando".

