La respuesta de Terelu Campos a Pipi Estrada en 'Sálvame': "No pienso coincidir con él en plató"

Ayer Sálvame celebraba sus 13 años de historia con la visita de uno de los colaboradores estrella de Mediaset, Pipi Estrada. El que fuera uno de los rostros más conocidos de Telecinco no dudó en hablar sobre la que fuera su pareja hace casi 20 años, Terelu Campos.

"Terelu es una mujer que está en la historia de mi vida. Yo me equivoqué en las Memorias Pasionales, lo reconocí. He estado 11 años sin tener contacto con ella", comentaba Pipi sobre unas declaraciones que daba tras su ruptura, y que no sentaron muy bien a la hija de María Teresa Campos.

En la tarde de hoy, la presentadora de Sálvame Limón, María Patiño, hablaba con Campos en el programa para conocer qué opinaba sobre las declaraciones de su expareja. "Forma parte del jurásico de mi vida. Cada uno tiene una escala de sus memorias en su vida. No sé si se arrepiente o no, pero le condenaron por ello y todavía no me ha pagado. Le quitaron la mitad de un Deluxe, pero todavía falta".

Además, aunque todavía no se conoce si Pipi tendrá una silla fija en Sálvame, Terelu Campos aseguraba que le quería pedir a la productora que "si va a ser compañero, ya saben que yo no voy a compartir plató con él, porque son mis valores, pero a lo mejor así me puede terminar de pagar todo".

Lo que sí ha querido confirmar es que ha compartido mensajes con él a lo largo de estos años. "En el 2017 a mi madre le da un ictus y él me escribe un mensaje, dudé en contestarle, pero pensé que era una falta de educación que aunque yo no hubiera acabado bien con él, era una falta de respeto que yo no le respondiera. Le dije que gracias. A partir de ahí se han sucedido mensajes, normalmente, relacionados con Sálvame. Me mandaba mensajes si yo tenía una mala tarde o haciéndole trajes a mis compañeros y yo nunca le contestaba".

No se han vuelto a ver, pero sí se encontraron en el verano de 2020, después del confinamiento. "Me lo encuentro en Oh my club, viene a darme dos besos y yo me aparto, no le voy a saludar con dos besos en plena pandemia".

