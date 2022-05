Roberto Brasero: "Para mí fue todo un reto estar al frente de 'Espejo Público'. Me preparé mucho"

Esta semana, Roberto Brasero se embarca en un nuevo proyecto profesional. El domingo 8 de mayo se estrena el formato original de Antena 3 Noticias, Mundo Brasero, un magacín de lo más entretenido que ocupará las tardes de los domingos a partir de las 19:45, justo antes del inicio del Informativo.

Conocido en todo el país por su espontaneidad y su curiosa manera de narrar la predicción del tiempo, Roberto Brasero fue desde el primer momento el elegido para ponerse al frente de este nuevo programa. Pero cabe destacar que no lo hará solo, y contará con la colaboración de algunos de los rostros más conocidos de la televisión: el reportero Jalis de la Serna, Flipy, Patricia Pérez o Adriana Abenia.

Medioambiente, naturaleza, gastronomía o la España Vaciada son algunos de los temas que se van a tratar en este nuevo espacio, enriquecido con reportajes y testimonios de los propios espectadores. BLUPER charla con el presentador para conocer un poco más sobre este nuevo formato televisivo, que impulsa su carrera como presentador.

📺 @antena3com estrena este domingo a las 19:40h, @MundoBrasero



👉🏼 El espacio es una nueva apuesta por la información y el entretenimiento, marcada por la divulgación y la cercanía al espectador, conducido por Roberto Braseropic.twitter.com/7vAZpKYmwL — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 4, 2022

El próximo 8 de mayo se estrena Mundo Brasero, ¿cómo afrontas este nuevo proyecto profesional?

Con mucha ilusión y con un poco de nervios. Quiero hacer muchas cosas y que todo salga bien, aunque en la televisión todo sea impredecible. Estoy muy ilusionado pero muy nervioso.

¿Cómo surgió la idea del programa?

Antena 3 Noticias quería hacer un programa en esa franja un poco diferente al programa actual Antena Abierta, y darle una vuelta apostando por temas de sostenibilidad, medioambiente y aspectos cercanos al día a día, a la gente y al campo. Habían pensado en mí porque son los asuntos que trato en mi programa Tu Tiempo, tengo afinidad a los contenidos que vamos a tratar y ofrecer mi manera de acercarme a ellos creo que es interesante para el espectador.

¿Te costó aceptar la propuesta o te aventuraste directamente?

Para mí es maravilloso, me permite seguir siendo el 'hombre del tiempo', pero lo puedo compatibilizar con el programa. Sobre todo porque tengo mucha afinidad a los contenidos. En el fondo se trata de salir por la televisión y contar cosas, y en este caso, los contenidos encajan muy bien, así que no me lo pensé ni dos veces.

El programa está centrado en cuestiones sociales y de actualidad informativa pero, ¿lo definirías como un programa de entretenimiento?

Un programa de entretenimiento con contenidos informativos. Vamos a entretener informando, mi objetivo es precisamente que la gente se lo pase bien. Otra de las cosas por las que dije que sí era porque la directora, Belén García, me comentó que quería hacer un programa para que la gente se lo pasara bien, y le respondí que yo no sé hacerlo de otra manera. En este caso, al ser en domingo por la tarde, se presta más al entretenimiento, por ello, una parte muy importante es que contamos con la participación de la gente. De hecho, solo en el primer programa vamos a estar en casi todas las Comunidades Autónomas.

Cuentas con varios colaboradores como Jalis de la Serna, Flipy, Patricia Pérez o Adriana Abenia. ¿Cuáles son las secciones del programa?

Precisamente dependen de los colaboradores. Por ejemplo, Jalis de la Serna, que es un reportero que ha estado en muchos lugares del planeta, va a tratar la parte más problemática del programa, porque en nuestra relación con el medioambiente también surgen conflictos. Estará en una sección combativa y de denuncia. Adriana por otro lado, hará una especie de concurso, en el que a través de preguntas iremos descubriendo fenómenos del tiempo, curiosidades y descubrimientos. Y sobre todo lo que nos planteen los espectadores, porque algo que me ha maravillado es que los espectadores de Tu tiempo me mandan ahora vídeos diciéndome que si necesito algo para el programa.

¿De dónde salió la idea de visibilizar la España Vaciada?

Es una pasión y un objetivo que tengo. Cuando salgo por ahí a los pueblos en los que aparentemente no hay nada... están llenos, llenos de iniciativas y de productos. Eso hay que contarlo para que sepamos lo ricos que somos en España, y quiero que sea con una mirada distinta. Hay muchas iniciativas que se hacen precisamente para fijar población en los lugares, y claro que algo tiene la España Vaciada, solo se trata de ir y encontrarlo.

No es la primera vez que estás al frente de un magacín informativo, ya que has sustituido a Susanna Griso en Espejo Público, en varias ocasiones. ¿Cómo te sientes en este tipo de formatos?

Por un lado, yo estoy acostumbrado a ser el director, presentador y guionista de Tu Tiempo. Pero en este caso, te pones en manos de un equipo más grande y la responsabilidad se diluye. Esta manera de trabajar para mí es nueva, que es lo que me pasó en Espejo Público. En este tipo de programas no llevas las riendas al completo, pero por otro lado es mucho más cómodo porque también te llevan. Espejo Público fue fabuloso, porque toda la gente me llevó en volandas. Es un programa muy trabajado pero que cada día se reinventa, porque a las 9:00 de la mañana después de la cabecera tienes que hablar y sostener el programa. Para mí era un reto que lo afronté preparándome mucho e interesándome.

Tu seña de identidad es la naturalidad y cercanía con el espectador. ¿Mundo Brasero tendrá también estas características?

Claro que sí, no sé hacerlo de otra forma, soy así para lo bueno y para lo malo (risas). Voy a ser el mismo presentador.

¿Seguirás al frente de la información meteorológica cada día en Antena 3?

Sí, puedo compatibilizarlo, y tendré dos días de descanso que seguramente serán viernes y sábado. Lo hemos planteado de tal forma que pueda estar en los dos sitios. Mundo Brasero es Tu Tiempo a lo grande, porque cuando doy la información del tiempo también hablamos de otras cosas, que se agrandarán los domingos.

[Más información: Así fue el curioso "encontronazo" entre Roberto Brasero y Miguel Ángel Revilla en Santander]

Sigue los temas que te interesan