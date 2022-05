La emoción de María Teresa Campos y el 'look' de Terelu: la boda de José María, el hijo de Carmen Borrego

La familia Campos está de celebración. Este sábado, 14 de mayo, José María Almoguera (32), el hijo de Carmen Borrego (55 años), se ha dado el 'sí, quiero' con su novia Paola. El enlace ha tenido lugar en El Jardín de Tegueste, una amplia finca de 6.000 metros cuadrados situada en Torrejón de Velasco, Madrid. Hasta allí se han acertado los invitados de la pareja, que ha celebrado su matrimonio por lo civil.

Aunque la boda se ha llevado a cabo en la más estricta intimidad, las cámaras han captado la llegada de algunos de los asistentes más esperados. Entre ellos, María Teresa Campos (80), Terelu (56) y Alejandra Rubio (22).

Para la ocasión, la veterana presentadora ha apostado por un diseño rosa empolvado, engalanado con pedrería y encaje. María Teresa ha llegado a la celebración del brazo de Gustavo, su chófer y hombre de confianza. Terelu Campos ha entrado por separado y, tal y como han desvelado en Viva la Vida, ha optado por un diseño de Carmela Rosso en tono lila, queserá desvelado en los próximos días. Por su parte, la hija de la colaboradora, Alejandra Rubio, ha asistido al enlace con su novio y ataviada con un modelo de Hannibal Laguna.

José María, el hijo de Carmen Borreo, en la llegada a su enlace. Gtres

En la celebración, también ha estado presente Carmen Almoguera, la hija de Borrego y hermana del novio. Ella, junto a Kike Calleja (40), ha sido una de las pocas en pronunciarse ante los medios de comunicación minutos antes del enlace.

Días atrás, Terelu Campos también desvelaba a EL ESPAÑOL su emoción por el matrimonio de José María. "Tengo muchas ganas del sábado, se casa mi sobrino y estaremos todos juntos de nuevo", expresaba la presentadora en el concierto de Malú (40).

Según el programa de Telecinco, María Teresa también se ha visto conmovida en el momento del 'sí, quiero'. De acuerdo con el espacio, la periodista, que ha casado a su primer nieto, se ha visto con pañuelo en mano para secar algunas lágrimas. La novia, quien ha entrado del brazo de su madre, tampoco ha podido contener el llanto y ha dedicado unas emotivas palabras a José María.

María Teresa Campos ha llegado con su chófer y Alejandra Rubio con su novio. Gtres

En cuanto a la celebración, apenas han trascendido detalles, debido a que los novios han firmado una exclusiva con una revista que mostrará las imágenes en los próximos días. Por ello, tal y como han desvelado en Viva la vida, los invitados firmado un contrato de confidencialidad nada más llegar a la ceremonia.

Hasta el momento, solo se ha podido conocer la canción que han escogido los novios para sellar su amor -Kiss Me, de Sixpence None the Richer- y varios datos de la decoración. De acuerdo con el programa que conduce Emma García (48), José María y su ya esposa han dividido el enclave escogido para darse el 'sí, quiero' en tres zonas: la del candybar, la del banquete y la del baile.

[Más información: ¿Qué llevará Carmen Borrego en la boda de su hijo?: repasamos algunos de sus 'looks' más comentados]

Sigue los temas que te interesan