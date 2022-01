9 de 10

La diseñadora no celebró el Día de Reyes según la tradición, debido a que en Portugal, su actual país de residencia, no se lleva a cabo esta costumbre. "Aquí un día más. No sabéis cómo os envidio (sanamente) Aquí en no se celebra y me muero de la pena. Así que si queréis contarme que os han traído y así lo disfruto yo también", expresó la madre de Alba Díaz junto a esta fotografía en la que se le ve ataviada con ropa deportiva. De hecho, uno de sus planes fue continuar con su rutina de ejercicios.