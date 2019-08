Kike Calleja y Belén Rodríguez se declaran la guerra en 'Sálvame': el motivo de su enemistad

Este pasado viernes por la tarde se ha formado una discusión de las que hace mucho tiempo no se provocaban en el plató de Sálvame. Belén Rodríguez (53 años), que es una de las colaboradoras más aguerridas, se ha enfrentado en directo con Kike Calleja. El enfrentamiento ha sorprendido a propios y extraños porque nadie conocía de esta mala relación.

Parece ser que un comentario que hizo el amigo de Terelu Campos (54) hace tiempo públicamente sentó muy mal a Belén Ro -como se la conoce en el gremio- y desde entonces, su relación no ha vuelto a ser la que era. Y es que, aunque los dos aseguran que nunca han tenido una relación de amistad, siempre existió la cordialidad hasta ese momento.

Belén Rodríguez junto a Kiko antes de saltar la guerra. Mediaset

Kiko Hernández (43) ha sido quien ha azuzado la discusión. Le ha preguntado a Belén Rodríguez lo que sigue: "Vas en un avión que se va a estrellar, tienes dos paracaídas y en ese avión va Alonso Caparrós (48) y Kike Calleja, ¿a quién le das el segundo paracaídas?". La colaboradora, que no lo ha dudado en ningún momento, ha elegido a Alonso Caparrós y ha añadido: "Aunque tuviera 140 paracaídas yo no le daría ninguno a Kike Calleja". Algo que podría haber molestado perfectamente al reportero de Sálvame pero que, sin embargo, se ha mostrado indiferente ante sus palabras: "A mí me parece fenomenal, si es que a mí ni me molesta".

Entonces, se ha producido lo peor. Después de soltar Kike Calleja esas palabras, parece ser que Belén Rodríguez no quiere tener ni un solo diálogo con el colaborador y le ha dicho: "No, pero que yo no quería establecer una conversación contigo, a mí me ha preguntado mi amigo Kiko y le he contestado. Ya está". Todo el mundo que se encontraba en el plató ha empezado a preguntar qué es lo que había pasado entre ellos dos y, ¡atención!, porque la que fuera amiga de las Campos ha contestado: "Si lo que me pasa a mí con Kike, ya se encargó él de hacerlo público. Yo no voy a hablar de nada personal en televisión y menos contigo que me importas una mierda".

A partir de este momento, los colaboradores del programa han empezado a especular sobre qué había sido lo que Kike Calleja había contado públicamente en un programa de televisión y parece ser que se trata de algo relacionado con las Campos. Belén ha reconocido que nada de lo que opinase sobre su participación en GH OKUPA le habría molestado y que no tenía nada que ver con eso.

[Más información: ¿Se acuerda de ‘Caliente’, el programa en 3D en el que Ana Obregón presentó a Alessandro Lequio?]