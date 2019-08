El escándalo de Anabel Pantoja en Cuba al regalar a niñas productos de belleza que anuncia

Anabel Pantoja (33 años) y su prometido, Omar Sánchez (33), han viajado a La Habana para aprovechar los últimos días de vacaciones. Una escapada romántica que ha terminado suscitado multitud de críticas por las imágenes que han compartido en las redes sociales.

Lo más asqueroso que veréis hoy:

Anabel Pantoja en cuba regalando gafas y labiales a dos niñas para subirlo a instagram y promocionar la marca.

La colaboradora de Sálvame compartió un vídeo en el que se la veía regalando unas gafas de sol y un pintalabios a unas niñas a unas niñas. Anabel decidió grabarse mientras hablaba con esas menores y les entregaba esos obsequios, un vídeo donde no dudó en etiquetar las marcas de los productos que les da.

Las palabras de Anabel Pantoja tras sus polémicos vídeos en Cuba

Un gesto que seguramente quería tener un trasfondo positivo, pero que ha sido duramente criticado y calificado de muy mal gusto. Una situación muy parecida a la polémica de Dulceida (29) y las gafas de sol en Sudáfrica.

Sin tiempo casi para reaccionar, la sobrina de Isabel Pantoja ha subido un vídeo a su perfil de Instagram dando su versión de lo ocurrido: "Acabo de llegar del viaje de La Habana y me ha estado comentando un familiar mío que he sido muy criticada por dar los regalos y mencionar una marca de gafas. Obviamente no estoy publicitando una marca de gafas. Es que todas esas marcas, como amigos, como gente, me han dado un montón de cosas para meterlas en la maleta y cederlas. No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando. Aún así, sigo diciendo que lo he hecho con muchísimo gusto sobre todo para darle una ilusión a los niños y no para que sea publicidad".

Además, Anabel ha asegurado que no había querido hacer publicidad a costa de esas menores, a pesar de que había etiquetado claramente a las marcas en el vídeo: "Obviamente he borrado los vídeos porque son menores y no pensaba que iba a hacer tanto daño a la gente. Pido disculpas desde aquí por supuesto, que yo no quería publicitar ni comercializar con menores. Al revés, lo que quería era sacarles una sonrisa".

Unas disculpas que se centraron en explicar que no había querido aprovecharse de esas menores ni de la situación que se vive en Cuba: "La intención no era esa, todos mis amigos que tienen marcas y gente de mi entorno me han dado cositas para traer. Ha sido un error subirlo y la próxima vez no lo haré. Jamás haría nada en contra de un menor, adoro a los niños. Pido disculpas de nuevo y que quede claro que adoro a los niños y que doy lo que sea por ellos".

