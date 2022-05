¿Qué llevará Carmen Borrego en la boda de su hijo?: repasamos algunos de sus 'looks' más comentados

Es otra de las bodas más esperadas del fin de semana ('El Litri' también contrae matrimonio este sábado 14 de mayo), no tanto por los contrayentes, que no pertenecen al mundo rosa, como por la familia del novio. Y en especial, la madre, que es protagonista involuntaria del enlace desde que se conoció la noticia. El motivo es claro: todo el mundo espera con impaciencia el look que llevará Carmen Borrego (55) para ver casarse a su hijo. No sólo porque es la madrina, que también, si no por su peculiar estilo.

El 'sí, quiero' de José María ha empezado con polémica por la filtración de algunos detalles como la asistencia de 150 invitados y la prohibición de que lleven móviles ni cámaras para que no se publiquen imágenes en las redes. Según contó un confidente en Sálvame, la novia no irá vestida de blanco y llevará las uñas rojas en plan Rosalía. Tampoco elegirá un estilismo tradicional de invitada Carmen, que habría decidido lucir un vestido que combine con la ropa de los novios.

Ya se hacen apuestas y nada mejor que repasar alguno de los looks de la colaboradora, para imaginar cómo será el que luzca el 14 de mayo. Se adivina que no dejará indiferente a nadie. En 2019, asistió como invitada a la boda de Belén Esteban (48) y entonces eligió un vestido lila a ras de rodilla, las mangas abiertas y bordados florales, con sandalias de plataforma en plateado.

Carmen, con su look de invitada en la boda de Belén Esteban. Gtres.

Podría repetir algo de este estilo, aunque al tratarse de la madrina debería ir de largo. Sin embargo, Carmen prefiere diseños tipo cóctel, con los que se encuentra más favorecida y estilizada. También le gustan los colores llamativos: rosa, naranja, verde, rojo... Optar por un vestido-blazer como el que llevo el pasado mes de marzo para asistir a la entrega del Premio Andalucía de periodismo a su madre sería un acierto. Y en aquella ocasión eligió unos zapatos joya tipo Manolo Blahnik.

Los trajes de chaqueta ocupan un puesto menor en las apuestas de su look de madrina, aunque tampoco están descartados. Uno de los más llamativos que guarda en su armario es fucsia, lo lleva en total look con camisa azul de estampado floral. Atención porque los trajes de colores son tendencia y Borrego podría dar el campanazo. Pero como en las bodas nunca se sabe y con la menor de las Campos tampoco, la tensión ante su gran aparición en la boda de su hijo es máxima. Debido a las altas temperaturas que ya reinan en España no parece probable que luzca uno de sus fetiches en lo que a moda se refiere: las botas altas. Pese a que uno de sus últimos estilismos televisivos resulta de lo más primaveral.

La colaboradora, de rojo, acompañada de su madre. Gtres.

