Su inesperada conexión con la reina Letizia y otras cinco cosas que no sabías de Chanel (Eurovisión 2022)

El pasado mes de febrero nació una estrella. El Benidorm Fest, el festival de la canción organizado por RTVE para elegir al representante de España en Eurovisión 2022, coronó a Chanel Terrero (31 años) como su gran ganadora y, desde entonces, su popularidad ha alcanzado cotas inimaginables.

Este sábado, 14 de mayo, la artista romperá las tablas del PalaOlímpico de Turín al ritmo de su tema SloMo, con el que defenderá la candidatura española en la gran final del festival de música más importante de Europa. Pero ¿cuáles son las curiosidades de la vida de Chanel? ¿Cuál es su nombre real? ¿Qué conexión tiene con la reina Letizia (49)?

1. Su nombre real

Chanel Terrero Martínez es su nombre real y no otro. Como es natural, si se pronuncian las seis letras de su nombre de pila, Chanel, a todo el mundo le viene a la cabeza la figura de la emblemática diseñadora francesa, Mademoiselle Gabrielle Coco Chanel.

Y es precisamente ahí donde está el origen de su nombre. Su madre decidió llamarla como la gran dama de la moda porque era una ferviente fanática de la firma y de sus diseños. Chanel Terrero no ha titubeado en mostrar su cariño público en alguna ocasión hacia su madre, a la que cariñosamente siempre llama "mamita".

2. Sus orígenes

Chanel Terrero nació en La Habana, la capital de Cuba, en 1991. Fue a los tres años cuando ella y su familia pusieron rumbo a España. En concreto, a Barcelona, a donde su madre viajó por amor junto a su hija siendo una niña pequeña. En la Ciudad Condal, Chanel se desarrolló el don con el que nació para la danza, la gimnasia rítmica y el canto. Además, también recibió clases de claqué e interpretación.

3. Actriz

Tras formarse en estudios de danza de la mano figuras del baile como Víctor Ullate (75), Coco Comín (70) o Gloria Gella (65), a los 16 años, la artista comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del teatro musical. Entre las obras en las que Chanel ha aparecido están El rey león, Mamma mia!, Flashdance, El guardaespaldas o Malinche, donde realizaba el papel protagonista.

En el cine, Chanel también ha tenido apariciones en películas como El rey de La Habana o Fuga de cerebros 2. Y en televisión, se le ha podido ver en series como Águila roja, Centro médico, Los nuestros o El inmortal de Movistar+.

4. Su vínculo con Letizia

En un plano más personal, se ha sabido que Chanel mantuvo una relación sentimental con el actor y músico Víctor Elías (31), que se hizo famoso siendo sólo un niño por su interpretación de Guille en Los Serrano. A pesar de que su historia de amor comenzó y terminó en 2021, la expareja se apoya en todo momento, se felicita y se alegra de los éxitos del otro.

Elías, exnovio de Chanel, es hijo de Liberto 'Tito' Villagrasa Muñoz, fallecido en 2007, y su madre es la actriz Amelia Álvarez del Valle. Como curiosidad, la madre de Víctor Elías es hija de María Flora Álvarez del Valle, una de las hermanas de Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de la reina Letizia, fallecida a los 93 años el pasado mes de julio. Por lo que es primo segundo de la esposa del Rey, lo que hace que durante un tiempo, Chanel y la Reina estuvieran emparentadas.

5. Su feat. con Shakira

En 2010, Chanel formó parte como bailarina de la actuación de Shakira (45) en los premios MTV Europe Music Awards. En relación a su experiencia junto a la poderosa artista colombiana, la representante de España en Eurovisión 2022 declaró lo siguiente:

"Fue increíble, en unos premios MTV, fue la primera vez que me subía a un escenario tan grande con tanta gente, fue un shock subirme ahí y ver a tanta gente cantar sus canciones. Había una energía brutal y creo que esa experiencia no la volveré a repetir porque no era consciente cuando me subí al escenario de que eso iba a pasar, es algo que fue único y que me quedo en el recuerdo".

6. SloMo era para JLo

El temazo que Chanel lleva a Eurovisión está compuesto por artistas como Leroy Sánchez, Keith Harris o Maggie Szabo. Otro de los creadores del single, Arjen Thonen, desveló en el medio holandés Brabants Dagblad cómo la canción fue compuesta teniendo en mente a Jennifer Lopez (52), que buscaba algo de este estilo.

Tras el consejo de Harris de que le enviase la canción al equipo de Jennifer, Thonen lo hizo, aunque sin éxito. El tema estuvo tres meses en un cajón hasta que entre los autores hablaron de la posibilidad de presentarla al Benidorm Fest. "Keith me mandó un mensaje diciéndome que en España buscaban una canción del estilo de Jennifer López para competir en el concurso de preselección de Eurovisión", reveló Thonen. Et voilà: take a video and watch it slo-mo.

