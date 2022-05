El primer golpe de efecto de Chanel: lookazo flamenco para inaugurar Eurovisión

Chanel con un look de la firma It Spain. Gtres

Chanel Terrero (31 años) ha acaparado todas las miradas en la primera gran cita de Eurovisión convirtiéndose en la auténtica sensación de la ceremonia de inauguración de festival, que tuvo lugar en Turín. La cantante ha acertado de lleno en la elección de ese primer gran look para presentarse en la alfombra roja (que en realidad es verde turquesa). Se esperaba verla aparecer con alguno de sus sensuales bodies o vestidos, pero no, esta vez tiró de inspiración flamenca para dejar bien claro a qué país representa.

El outfit era tan original como arriesgado: corsé de lunares, minifalda negra y un abrigo de tul rojo terminado en cola con el que entró pisando fuerte en el photocall. Chanel no ha dudado en recurrir a una firma española para hacer patria en Italia, concretamente It Spain. El responsable del estilismo es Raúl Amor, encargado del vestuario de la delegación española, que se muestra encantado con el resultado.

"Día intenso, me voy a la cama agotado pero contento y muy feliz con el resultado de la puesta en escena que planteé para la alfombra roja de Eurovisión, los bailarines de blanco y Chanel de rojo inspirándome en un clavel. Cuando me enseñaron este abrigo supe que solo podía ser este, el corsé de topos negros es un plus. ¡Simplemente brutal!", escribía en su Instagram.

La cantante con un espectacular diseño en rojo muy flamenco. Gtres

Chanel ha seguido un poco la estela de Rosalía (28), que también es fan de tul, los volantes y las toreras. Precisamente será una chaqueta de este tipo confeccionada con 50.000 cristales de Swarovski la protagonista del outfit que llevará en su gran actuación. Ha sido diseñada por otro español, Palomo Spain. Queda claro que cantante está dispuesta a hacer patria en Eurovisión... y se pone flamenca también en las encuestas, porque es una de las grandes favoritas. Pese al revuelo que produjo su elección para representar a España, la joven se ha ganado a pulso el cariño y el reconocimiento de los eurofans que ya han sucumbido a su SloMo.

Quizá acabe con la mala racha de España en el certamen y al fin logre un buen puesto. Y para ello, nada mejor que generar expectación que es lo que debe hacer toda gran estrella que se precie. Chanel acapara titulares a golpe de lookazo, de sensualidad sobre el escenario y de anécdotas, como la que protagonizó recientemente durante una rueda de prensa cuando le hicieron una pregunta en inglés y ella, con cara de póker, tuvo que pedir ayuda a su equipo de baile: "¿Qué ha preguntado?".

Ahora sólo queda esperar al próximo 14 de mayo para ver si el efecto SloMo consigue quedar en los primeros puestos. Sería un momentazo que los ganadores del año pasado, Maneskin, con Damiano (23) a la cabeza, le entregaran el testigo.

Chanel en la afombra de la inauguración del festival. Gtres

