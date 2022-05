Saúl Craviotto se convertirá en padre por tercera vez junto a su mujer, Celia García

Saúl Craviotto (37 años) está de celebración. Tal y como ha desvelado en sus redes sociales, en los próximos meses se convertirá en padre por tercera vez, junto a su mujer, Celia García.

"Felices de anunciaros que este año pasaremos a ser una familia de cinco", ha escrito la pareja en un post conjunto, publicado en Instagram. La descripción acompaña a un vídeo colgado en el perfil de Instagram de ambos, que muestra el momento del gender reveal, dinámica que han protagonizado sus dos hijas mayores, Valentina y Alejandra, para desvelar el sexo de la nueva integrante de la familia.

Después de que las pequeñas pincharan un globo, quedó al descubierto -gracias al confetti rosa- que se trata de una niña a la que llamarán Olivia. El nombre también lo ha revelado la pareja en su publicación de Instagram.

Saúl Craviotto ha anunciado que se convertirá en padre por tercera vez. Instagram

Inmediatamente después de dar a conocer la noticia, Craviotto recibió un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores, quienes le han dado la enhorabuena. Destacan los comentarios de algunos vips, como Raquel Meroño (47), y de influencers dedicadas al sector de la nutrición y la gastronomía, área en la que también trabaja Celia García.

Saúl Craviotto y Celia García se comprometieron en 2012, después de que el piragüista recibiera la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Verano. "Se lo quería pedir el mismo día de la medalla, pero ese día no me dio tiempo y se lo tuve que pedir al día siguiente. Fue al mediodía, tenía diez minutos para verla y se lo pedí ahí. Fue en Picadilly Circus. Íbamos andando, paré para sacar el anillo y se lo pedí. No me puse de rodillas, no fue muy cursi. Ella se emocionó y yo estaba muy nervioso, y eso que sabía que me iba a decir que sí seguro. Fue un fin de semana muy intenso", comentó en el programa deportivo Punto pelota.

Saúl Craviotto junto a sus hijas, Valentina y Alejandra. Instagram

Un año más tarde, en septiembre de 2013, se dieron el 'sí, quiero' en Gijón, la tierra de la novia. Fruto de su matrimonio se convirtieron en padres de Valentina y tres años después de Alejandra. Junto a ellas han formado una bonita familia a la que en los próximos meses se sumará Olivia.

Su unión familiar ha quedado reflejada en las redes sociales, donde ambos son muy activos. Además de compartir instantáneas relacionadas con su vida profesional, suelen mostrar algunos momentos vividos con sus hijas. Tal y como acaba de ocurrir con al revelación del sexo de su tercera hija.

