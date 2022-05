Carmen Borrego abandona el plató de 'Sálvame' por una información sobre la boda de su hijo

Carmen Borrego no está viviendo sus semanas más cómodas en el programa de Telecinco, sobre todo con la vuelta de Pipi Estrada como colaborador. Pero hoy no ha podido aguantar más y ha abandonado el plató de Sálvame tras una información sobre la boda de su hijo, que se celebrará en dos días.

Kiko Hernández comenzaba Sálvame Limón con una revelación; el programa tenía una conversación telefónica grabada, de más de diez minutos, sobre los detalles de la boda de su hijo. "Alguien cercano a la familia Campos, que tiene toda la información, quiere destrozar la boda de tu hijo, 48 horas antes".

En ese momento, la hija de María Teresa Campos salía del plató sin ninguna intención de volver, la imagen que trasladaban las cámaras mostraba el camino hacia la salida de Mediaset de la colaboradora, que llegaba hasta los famosos 'tornos' de la puerta.

Poco después, el programa daba paso a la publicidad, momento en el que, tal y como han narrado posteriormente, se ha producido una brutal reacción de la hermana de Terelu Campos.

"Hacía mucho tiempo que no vivía una situación tan tensa en una publicidad", comentaba Kiko Hernández, origen de todo el conflicto tras deslevar la información que posee el programa. A lo que añadía que, al parecer, esta persona no solo va a desvelar detalles sobre la boda, sino también "sobre la relación de Carmen con su nuera".

"Desconozco la información que tiene el programa, no quiero ser cómplice ni partícipe de esto. Yo sé lo feliz que está mi hermana y sé lo positivo que ha sido su relación para la vida de mi hermana y mi sobrino", explicaba Terelu Campos desde la silla del plató de Telecinco.

Al mismo tiempo, Carmen Borrego seguía fuera de las instalaciones, pero finalmente aceptaba hablar con el programa y dar su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. "Yo entiendo que se filtren cosas de la boda, pero no voy a contribuir a hablar de estas cosas sobre mi hijo, porque no se lo merece. La boda es de toda la familia, y hay parte de la familia que no es pública. No voy a contribuir a esto".

A lo que añadía que ya había hablado con su hijo y que estaba "muy preocupado y muy enfadado". Un enfado que ella también había dejado ver con su reacción, que casi le cuesta el abandono de su puesto de trabajo.

