Pipi Estrada califica a Terelu Campos de "altiva y arrogante" tras sus apariciones en 'Sálvame'

En la tarde de ayer, Terelu Campos respondía con un profundo silencio a las últimas declaraciones vertidas por su expareja. Pero parece que Pipi Estrada no ha querido dejar pasar la oportunidad de seguir hablando sobre la fuera su pareja durante tres años, y lo ha hecho a través de unas declaraciones emitidas por Sálvame en la tarde de este jueves.

Pipi regresaba al conflicto, y después de que ayer Jorge Javier Vázquez emitiese en directo y para toda la audiencia unos audios que el periodista le enviaba a Terelu, en los que se podía ver una supuesta cordialidad para intentar deshacerse de su deuda, hoy parece que esta 'buena intención' ha desaparecido.

Terelu Campos nunca ha querido responder a su expareja, pero sí ha dejado caer en varias ocasiones que "no tiene prisa", unas declaraciones que siempre ha hecho mirando fijamente a la cámara.

"Es una mujer altiva y arrogante, es una mujer que piensa que estoy en una categoría regional y aquí todos estamos jugando en la misma categoría", comentaba el periodista deportivo sobre esas imágenes de la hija de María Teresa Campos en las que mira al objetivo de la cámara.

"Nunca me he cachondeado de un juez, hasta ahora no he podido pagar porque las circunstancias no me lo han permitido, la deuda me parece una crueldad pero tengo que asumirlo", explicaba sobre el dinero que todavía le debe a Terelu, que asciende a 48.000 euros.

También ha aprovechado para calificar a la presentadora de mentirosa. Según Estrada, lo que ayer afirmaba Terelu era falso, y es que desveló una demoledora frase que le diría Pipi, poco tiempo después de romper su relación. "No es verdad, mientes Terelu. Solo te dije que sí, que ahora toca ganar dinero, después de hacer un reportaje para una revista. Nunca en tono despectivo".

Tras estas declaraciones, Terelu respondía tajantemente, eso sí, siempre con su silencio por delante: "No voy a desmentir ni afirmar, porque el día que lo haga, lo haré con todas las consecuencias, con todas. El que avisa no es traidor, es 'avisador'. Soy capaz de retener todas esas frases absurdas y ridículas que has dicho".

De esta forma, la guerra abierta entre ambos sigue viva y parece que mientras el periodista sea el nuevo colaborador del programa de Telecinco, sus declaraciones sobre Terelu Campos y Carmen Borrego continuarán.

