Ana Iglesias ('MasterChef 8') se casa con Rodrigo Núñez en Vigo: de la preboda al original diseño nupcial

Ana Iglesias (26 años), ganadora de la octava edición de MasterChef, se ha dado el 'sí, quiero' con Rodrigo Núñez tras un noviazgo de siete años. La también influencer ha celebrado su matrimonio la mañana de este sábado, 14 de mayo, en Galicia. Hasta allí se han desplazado sus familiares amigos, quienes a través de las redes sociales han dejado al descubierto algunos detalles.

La ceremonia ha tenido lugar en el Templo Votivo del Mar, situado Panjón, un pueblo de Vigo donde suele veranear el novio. Así lo desveló la propia Ana semanas antes de su boda, en una conversación con la revista ¡HOLA! Para su día más especial, la empresaria ha escogido un delicado vestido nupcial, diseñado por María Gadea.

La ganadora de MasterChef 8 ha llegado al altar del brazo de su padre, padrino de la boda, con un sencillo modelo de manga larga, escote cuadrado y ligeras hombreras, que ha completado con un original velo con pequeñas estrellas bordadas. Como joyas, ha lucido unos largos pendientes de su exitosa firma, Dosprimeras. En cuanto al peinado, se ha decantado por una coleta alta con ondas.

Ana Iglesias, del brazo de su padre, a su llegada al altar. Instagram

En el altar la esperaba el novio con una enorme sonrisa y ataviado con un clásico chaqué. A su lado, la madrina de la boda, quien tampoco ha podido ocultar su felicidad y ha llevado un impecable diseño en color rojo.

La pareja se ha dado el 'sí, quiero' después de que la noche de este viernes, 13 de mayo, celebraran una preboda rodeados de sus íntimos amigos. Según desveló Ana Iglesias en sus stories de Instagram, la velada previa al enlace tuvo lugar en un restaurante de Vigo.

Fue el pasado mes de noviembre, cuando la influencer anunció en sus redes sociales su compromiso con Rodrigo Núñez. Junto a un emotivo vídeo, Ana Iglesias escribió: "No es que sea afortunada… es que voy a casarme con el amor de mi vida. La persona más maravillosa del mundo y la que me hace mejor persona. La persona que ha sido capaz de engancharme de una manera tan pura durante seis años y desde el momento en que le conocí. Seguiremos creciendo juntos, nosotros y la familia que iremos creando. Me muero por casarme contigo".

Desde entonces, Ana compartió en sus redes sociales algunos detalles de los preparativos. Entre ellos, un emotivo vídeo junto a su padre, en el que se les veía practicando la entrada a la iglesia. La joven empresaria, además, dejó detalles de sus despedidas de solteras y de la celebración de pedida, que se llevó a cabo hace apenas un mes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANA IGLESIAS PANICHELLI (@anamchef8_)

Tras el enlace, la ganadora de la octava edición de MasterChef 8 vivirá entre Madrid y Zaragoza, donde está destinado su novio, que ejerce de bombero militar. Ana Iglesias, quien se dio a conocer por su victoria en el talent culinario, está dedicada a su firma de joyas y ejerce de embajadora de diferentes marcas.

[Más información: Ana Iglesias, un año de 'MasterChef': 'influencer', negocios consolidados y exitosa carrera culinaria]

Sigue los temas que te interesan