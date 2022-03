Primeras imágenes de José María, el hijo de Carmen Borrego, junto a su prometida antes de su boda

El clan Campos al completo está a punto de protagonizar uno de esos encuentros familiares que se presumen históricos en la prensa del corazón. José María Almoguera Borrego (32 años), hijo de Carmen Borrego (55) y su exmarido, Francisco Almoguera, se casará el próximo mes de mayo.

A tan sólo tres meses del gran enlace, EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a las primeras imágenes de José María Almoguera junto a la que será su esposa, nuera de Carmen Borrego, la mujer que lo ha enamorado. Según la información que maneja este periódico, la pareja vive junta desde hace ya algún tiempo en una casa ubicada al norte de Madrid.

Allí, José María y su razón de amor hacen su día a día, pasean al perro que tienen en común y realizan las labores naturales y propias del hogar y de la familia, siempre que el trabajo se lo permite. Aunque se entiende que ambos sacarán sus mejores galas en el día en que se juren amor eterno, a tenor de las imágenes a las que ha accedido este medio, los futuros novios lucen un look casual.

La pareja vive junta desde hace tiempo y tiene un perro en común. EL ESPAÑOL

Ambos eligen el vaquero como su prenda de diario y, mientras que ella combina sus jeans con lo que parece un body en tono salmón oscuro, él le añade una cómoda sudadera deportiva y, encima, una chaqueta con botonadura central y dos bolsillos en el pecho.

La pareja se muestra cómplice, feliz y sonriente en las fotografías, señal de que la decisión mutua que ha tomado, la de darse el 'sí, quiero', es más que acertada. Respecto a la boda, este periódico pudo adelantar en primicia y confirmar datos más allá de los que arrojó la revista Semana con su exclusiva.

Serán unos 100 invitados los que serán testigos del enlace del primer nieto de María Teresa Campos (80). Entre ellos, como no podía ser de otra manera, estará la veterana presentadora, su tía, Terelu Campos (56), su prima, Alejandra Rubio (21) y la pareja de ésta, Carlos Agüera, cuya asistencia implicará la presentación en sociedad del que es el segundo novio de la tertuliana de Viva la vida desde que dio el salto a la fama con sus 18 años.

José María Almoguera y su pareja contarán con unos 100 invitados en su gran día. EL ESPAÑOL

El Jardín de Tegueste es el enclave que los futuros novios han elegido para la celebración, una amplia finca de 6.000 metros cuadrados situada en Torrejón de Velasco, en Madrid. Una de las grandes incógnitas en relación a la boda de José María Almoguera -con permiso del vestido de la novia- es si concederá un reportaje fotográfico y su correspondiente entrevista en exclusiva para alguna revista.

Ofertas ya hay. Y así lo ha confirmado este martes, día 8 de marzo, su madre, Carmen Borrego, en el programa donde colabora, Sálvame Naranja. "Claro que hay ofertas, no por ser hijo de Carmen Borrego, es que es el primer nieto de María Teresa Campos que se casa y tiene interés. Cuando me lo cuentan, llamo a mi hijo. Si hay una exclusiva del hijo de Carmen Borrego, será del hijo de Carmen Borrego. No voy a dar ninguna exclusiva sin él, ni voy a posar", ha expresado la tertuliana.

José María Almoguera y su futura esposa. EL ESPAÑOL

Según desveló Informalia, Borrego ya habría pactado una cantidad aproximada a los 40.000 euros por la boda de su hijo en un paquete exclusivo para una publicación. Algo que ella ha desmentido de manera tajante, aunque deja la puerta abierta, por si único vástago varón decide que, finalmente, le compensa económicamente.

"No voy a vender nada de la boda de mi hijo, si se vende algo lo vende mi hijo. Evidentemente, si decide no hacer una exclusiva su madre no va a hacer ninguna exclusiva. Si mi hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo se hará y yo posaré sin cobrar ni una peseta", ha concluido.

