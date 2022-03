Los tres nuevos hitos de Juan del Val, el hijo de Nuria Roca, en pleno debate por su malestar al salir en prensa

Juan del Val Roca (19 años), el primero de los tres hijos que tienen en común Nuria Roca (49) y Juan del Val (51) volvió a ser noticia hace unos días después de que en un directo de su cuenta de TikTok expresase su malestar a la hora de aparecer como protagonista en los medios de comunicación.

El joven fue honesto, sincero y directo y dejó claro que no es que no le gustase verse en la prensa es que no tolera que la gente, en determinadas publicaciones en las redes sociales, lo insulte de manera impune, algo que considera absolutamente injusto.

Con ese comentario, Del Val aludía específicamente a una publicación en la cuenta de Instagram de la revista ¡HOLA! en la que algunas de las opiniones sobre un perfil suyo lo tachaban de "hijo de...", "vividor" o de "subirse al carro".

"Yo estudio mi carrera", apostilló con cierto tono de indignación, y continuó: "Estudio una carrera y en mi tiempo libre hago vídeos para TikTok, pero yo estoy estudiando y me estoy formando". Es precisamente ahí, en su cuenta de TikTok, donde el joven, que cursa segundo de Publicidad y Marketing en una universidad madrileña, ha alcanzado varios nuevos hitos que EL ESPAÑOL ha analizado.

1. Cinco millones: su vídeo viral

El primero de todos, el más impactante, es que Juan del Val ha logrado más de cinco millones de interacciones en un pequeño clip donde aparece bailando con una de sus amigas. "Estábamos haciendo el baile cuando su madre entró", escribe el futuro publicista y comunicólogo. "Todavía sigo sin entender cómo esto tiene cinco millones", apunta, añadiendo el emoji de una carita sonriente con tono de satisfacción por el trabajo bien hecho. Se trata de su vídeo más viral desde que se crease la cuenta que tantas alegrías le está dando.

2. 100.000 seguidores

Otro de sus hitos, el segundo, es que Juan ya ha alcanzado la barrera de los 100.000 seguidores, una meta importante para aquellas personas que quisieran empezar a hacer incluso negocios con sus propios perfiles. Las marcas que buscan embajadores para promocionar sus productos y servicios saben que 100.000 followers -es decir, 200.000 ojos- es una cifra orgánica más que considerable para cualquier colocar algunas de sus marcas.

3. 5.000 followers en Insta

El tercero de sus hitos, el más discreto, es que Del Val ha logrado conseguir ya 5.000 seguidores en su "silenciosa" cuenta de Instagram. Él mismo lo ha admitido: está centrado en su carrera, su prioridad es aprobar todas las asignaturas y, de manera ociosa, cuando tiene tiempo libre, crea contenido para sus redes. En ambos campos triunfa. Aunque toda su energía la pone en TikTok y no así en Instagram.

En unas declaraciones recientes a este periódico, el escritor Juan del Val, padre de los tres hijos de Nuria Roca -Juan, Pau (15) y Olivia (11)- admitía que no seguía a su hijo en su cuenta de Instagram porque "no publica nada".

"No lo sigo porque no publica nada en ese perfil. Porque no publica nada. Se publicó que había un conflicto, un enfado entre padre e hijo, y me hizo mucha gracia. Él tiene un perfil para sus amigos, que ese es el interesante, pero en ese a mí no me acepta. ¿Sabes qué pasa? Que a mí Instagram no me interesa nada. Yo pongo mis cosas y fenomenal. Sigo a Nuria porque no me queda más remedio", afirmó.

