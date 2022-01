Nuria Roca, tras su polémica escapada a Turquía: "Viajar es seguro siempre que se cumplan las medidas"

Nuria Roca (49 años) y Juan del Val (51) han regresado a Madrid tras disfrutar de unos días de vacaciones en Turquía, donde despidieron el 2021 y celebraron el Año Nuevo. Una escapada que hicieron junto a sus tres hijos, Juan (19), Pau (16) y Olivia (10), y que desató las críticas de sus seguidores.

Fueron muchos los que consideraron que en plena sexta ola de la pandemia y con el incremento de contagios, no era el momento propicio para que la pareja terminara el año fuera de España. Otros tantos calificaron a los televisivos de "hipócritas", cuando días antes pedían a la gente que se quedara en casa en intentaran limitar las reuniones sociales.

"En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, que no viajara...", "Hay un refrán que dice algo que viene a colación. Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia" o "No viajar, no juntarse con la familia… No has cumplido ni una. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra. Un poco de respeto a la audiencia, por favor", fueron algunos de los comentarios que recibió Nuria Roca el pasado 28 de diciembre, cuando desveló el inicio de su polémico viaje.

La controversia fue tal, que pocas horas después la colaboradora de El Hormiguero se vio obligada a hacer ciertas aclaraciones y desmentir que ella dijera que nose pueda o deba viajar. "Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia", escribió entonces Nuria Roca.

"Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten. Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar. Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho", añadió la presentadora, quien tal y como aseguró en su post, en los días posteriores compartió los detalles de su escapada.

El viaje terminó este lunes 3 de enero, cuando Nuria Roca, Juan del Val y sus tres hijos aterrizaron en Madrid. La pareja, ajena a las críticas, llegó a la capital con una gran sonrisa en el rostro que no hizo más que demostrar que su estancia en Estambul fue inolvidable.

Algo cansados por el viaje de vuelta a España, pero con muchas ganas de volver a casa e iniciar nuevos retos para este 2022, Juan del Val y sus hijos cargaron con todo el equipaje mientras que Nuria Roca estuvo muy pendiente de su teléfono móvil. La presentadora se mostró con un look muy cómodo, formado por un pantalón ancho en color oscuro, jersey en morado -a juego con las gafas de ver que llevaba en una mano- y chaqueta estilo plumífero en negro.

"El viaje ha ido muy bien. Nos lo hemos pasado fenomenal en Turquía", aseguró Nuria Roca a Europa Press. La valenciana, además, confesó sus ganas de volver a la rutina y de asumir nuevos proyectos laborales. De lo único que evitó hablar fue de la polémica que desataron sus vacaciones. Entre sonrisas, la televisiva comentó: "No voy a entrar en eso. Una cosa genera un titular y luego otro. No os preocupéis, está todo en orden. Ya está contestado todo y no tengo ningún problema". A su llegada a Madrid, solo recordó que "viajar es seguro siempre que se cumplan las medidas de seguridad".

