El gran éxito con el que Juan del Val cierra su año más especial

Juan de Val (53 años) lleva años dedicado al mundo de la comunicación y la televisión. Un talento y esfuerzo que han tenido su recompensa tanto detrás como delante de las cámaras, pero no hasta el punto de llegar a hacer sombra a su mujer, Nuria Roca (49). Pese a su 'esfuerzo', no puede competir con la valenciana, que es que sin lugar a duda la más famosa de los dos. Un reconocimiento que él ha asegurado que no le molesta lo más mínimo, pues de hecho es vencedor en otros campos. Es más, hay algo en lo que Nuria no pueden competir con él, un éxito que solo le pertenece al madrileño y que le convierte en uno de los grandes vencedores del año.

El pasado 7 de enero Juan vivía un momento soñado: la presentación de su nuevo libro, Delparaíso, una novela con la que volvía a demostrar su polivalencia y con la que se hacía un hueco en el complicado sector editorial. Pese a la gran competencia, el ejemplar tardó poco en estar entre los más leídos de las librerías. Un ascenso que doce meses después le ha valido un gran reconocimiento, pues se ha convertido en un auténtico éxito, tanto que su obra se ha "colado" en la lista de los libros más vendidos de España del último año. Un ranking muy codiciado realizado por la consultora GfK en el que no es nada fácil entrar, pues este 2021 se han publicado cientos de títulos y el análisis contempla ejemplares de todas las categorías, no solo novelas.

El nombre de Del Val asoma en el Top 10, concretamente en el puesto número 7 gracias a unos nada desdeñables 74.254 ejemplares vendidos. El guionista ha superando a autores tan conocidos como Julia Navarro (68) y su De ninguna Parte, Rafael Santandreu, el psicólogo de Paz Padilla (52) o La Vecina Rubia, que cierra la lista de la mano de La cuenta atrás para el verano.

Juan del Val firmando ejemplares de 'Delparaíso' en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Pero el triunfo de Juan del Val no termina ahí. Hoy día sigue promocionando su libro, que ya va por su 12º edición, en sus redes sociales y las ventas de no hacen más que subir. De hecho, acaba de lanzar una edición especial exclusiva que incluye, además de la novela, un "librito fabuloso con algunos textos que tienen que ver con él e ilustraciones de cómo serían las casas de la urbanización", según sus propias palabras.

Otros triunfos

Que Delparaíso sea un éxito de ventas es una de las mejores noticias que Juan del Val puede recibir para cerrar un año que ha sido especialmente bueno. En el terreno profesional se ha convertido en uno de los colaboradores más aplaudidos de El Hormiguero y también en el mejor embajador de la firma de moda Cortefiel, para la cual ha sacado sus dotes de modelo.

Un trabajo publicitario que ha realizado junto a su mejor tándem, su mujer, Nuria Roca. Compañeros de vida y de trabajo, la presentadora y el escritor han celebrado este 2021 sus 22 años de relación, una cifra redonda a las que han llegado igual de enamorados que el primer día, una pasión que se demuestran cada vez que se miran.

Juan del Val y Nuria Roca han celebrado 22 años juntos este 2021. Gtres

[Más información: Hablamos con Ángeles Pérez, la madre de Juan del Val que ha 'salvado' la vida a más de mil presos]

Sigue los temas que te interesan