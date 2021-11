Las extravagantes botas XXL de Alejandra Rubio: 4.000 euros, de brillantes y solo aptas para 'celebrities'

Cuando Alejandra Rubio (21 años) cumplió la mayoría de edad se mostró al mundo por primera vez y reveló que su sueño era estudiar Diseño de Moda. Con ese propósito en mente, la hija de Terelu Campos (56) se matriculó en la carrera que tanto deseaba, pero pronto, en el primer trimestre, se dio cuenta de que no era lo que esperaba. Pasaron los meses y probó suerte en el canal Mtmad de Mediaset mientras anunciaba que estudiaría finalmente Derecho. Pero su vida dio un giro de 180 grados cuando vio que su ascenso en las redes sociales iba tomando forma y el vuelco definitivo a su destino llegó cuando fichó como colaboradora de Viva la vida.

Alejandra es ya un rostro conocido de la televisión, pero también del universo influencer, dos razones por las que no descuida su imagen. Sin embargo, la joven no pretende ir acorde a las tendencias que impone la moda y ella se presenta con un estilo personal y muy marcado.

Alejandra lució las botas XXL de Manolo Blahnik en su última fiesta. RRSS

Así lo demostró Alejandra este fin de semana. La colaboradora de Telecinco tenía una cita muy especial a la que quería acudir reivindicando una vez más su gusto estilístico. Se trataba del cumpleaños de la influencer Raquel Reitx, que llevó a cabo una gran fiesta en la que no faltaron famosos ni llamativos looks ni, por supuesto, un photocall creado a base de una cortina de flecos en plata y dorado. Para asistir a la celebración, Alejandra optó por un estilismo en color negro -su tonalidad fetiche- compuesto por un crop top y un short. Sin embargo, lo más destacable de su outfit era el calzado que escogió para la ocasión, que no dejó indiferente a nadie. La joven se enfundó unas botas XXL de tejido vaquero que cubren la totalidad de la pierna y llegan hasta por encima de la cadera donde se unen a un cinturón. Se intuye una inspiración cowboy aunque con un toque glam debido a los brillantes incrustados, que imitan a diamantes, en la parte superior de las botas y en la hebilla del cinturón.

El calzado no lo firma cualquier diseñador. Las botas pertenecen a una colección que lanzó Manolo Blahnik en 2016 en colaboración con la cantante Rihanna (33). Tienen un precio de 3.895 euros y además de ser lucidas por la propia creadora también las ha vestido Jennifer Lopez (52) tal y como prueba el videoclip de su famosa canción Ain't your mama.

De esta forma, la joven Rubio se une a la lista vip de celebridades que han podido lucir las extravagantes e infinitas botas vaqueras. Y es que, según ha conocido EL ESTILO, la marca de lujo le ha prestado a Alejandra este fabuloso par de botas para la fiesta de cumpleaños de su amiga influencer, ya que su abuela María Teresa Campos (80) ha sido siempre una fiel clienta de Manolo Blahnik, pues posee varias piezas en su majestuoso zapatero, y por eso la firma confía en la nueva generación Campos.

