La irresponsabilidad de Alejandra Rubio en el cumpleaños de su madre: las fotos que la delatan

Terelu Campos cierra cada año su temporada veraniega con su cumpleaños. La hija mayor de María Teresa Campos (80 años) ha celebrado este martes, 31 de agosto, su 56 años de existencia y lo ha hecho con una fiesta muy especial con las personas que más quiere.

El lugar escogido para el festejo fue una de las terrazas de moda de Madrid, la del restaurante Torcuato, y hasta allí se desplazaron conocidos rostros del mundo televisivo. No faltó la hija de la colaboradora, Alejandra Rubio (21), quien se mostró feliz y emocionada por homenajear a su madre en su gran día y hacerlo rodeada de sus amigos más íntimos.

Alejandra Rubio 'olvidó' las normas de seguridad contra la Covid y abrazó a los asistentes a la fiesta. Gtres

Cuando comenzaron a llegar los invitados a la cita, Alejandra, que conoce bien a todos los amigos de su madre, no dudó en acercarse a saludar y, quizá fruto de la felicidad del momento, olvidó incluso las recomendaciones de seguridad contra la Covid que se debe aplicar en el día a día y, más aún, en el interior de los locales. Sin embargo, lejos de preocuparse, la joven dejó la mascarilla en todo momento colgada de su brazo, casi a la altura del codo, y abrazó y besó a los asistentes a la fiesta. Una irresponsabilidad teniendo en cuenta que el mundo entero sigue en pandemia.

Kiko Matamoros (64) y su novia, Marta López Álamo (24), fueron dos de las personas a las que más efusivamente saludó Alejandra, debido a su estrecha relación. También se acercó con cariño hacia Kike Calleja (39) y Raquel Abad (36) o al chófer de su abuela, que es como de su familia, Gustavo. No quiso ocultar su alegría ni esconderse de sus seguidores ni de la prensa y ha compartido esos fuertes abrazos sin protección sanitaria de ningún tipo en sus redes sociales.

Alejandra Rubio abraza a Kiko Matamoros en la fiesta de cumpleaños de Terelu JALEOS

Pese a que estuvieron grandes amigos de la protagonista del cumpleaños, también hubo grandes ausencias como la de su hermana, Carmen Borrego (54), que continua de vacaciones; la de su madre, María Teresa Campos; o la de su amiga íntima Rocío Carrasco (44).

Así fue el gran día de Terelu

¿Cómo fue el día del cumpleaños de Terelu? Salió por la mañana a primera hora de su casa y desvelaba ante los medios que sería por la noche cuando tendría lugar la fiesta: "Luego por la noche, no me ves con el pelo mojado". Además, nos aseguraba que había recibido muchas felicitaciones: "Muchas, gracias a Dios, muchísimas", aunque no había visto en ese momento la felicitación tan emotiva de su hija en las redes sociales: "No la he visto todavía".

Al mediodía, Alejandra Rubio llegar al domicilio de su madre. La joven, que está de nuevo ilusionada, llegaba hablando por teléfono aunque no se olvidó de saludar a la prensa que se encontraban en las puertas de la urbanización. Horas más tardes, Terelu Campos cumplía lo prometido, llevaba a cabo la fiesta por su cumpleaños en uno de los locales más céntricos de la capital.

Terelu Campos cumple 56 años en su momento más convulso JALEOS

Llegó el momento de la celebración, que pese a ser en martes se festejó con ganas e ilusión porque además de homenajear a Terelu también fue una excusa para cerrar la etapa veraniega y dar comienzo a un nuevo curso por todo lo alto. Fue una tarde y noche en la que se olvidaron los enfrentamientos y los asuntos mediáticos para disfrutar del momento. Da prueba de ello el Instagram de Alejandra Rubio, donde se puede ver un vídeo en el que, con la música bien fuerte de fondo, los asistentes a la cita esbozan sonrisas y demuestran el cariño que sienten por la cumpleañera.

